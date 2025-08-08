YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Por tercera vez en ocho días, YPF subió el precio de sus combustibles en toda la provincia y se espera que, en las próximas horas, las pizarras de las otras petroleras acusen el ajuste. El precio del litro de Súper ahora cuesta $ 1.359 y la Infini escaló hasta los $1.584, por lo que para completar el tanque se deberá gastar entre $57.000 y $66.500.