 YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
Se espera que en las próximas horas las otras empresas petroleras ajusten sus pizarras.

NUEVA SUBA. El precio del litro de Súper en YPF se acerca a los $1.400 y la Infinia quedó a centavos de los $1.600. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Por tercera vez en ocho días, YPF subió el precio de sus combustibles en toda la provincia y se espera que, en las próximas horas, las pizarras de las otras petroleras acusen el ajuste. El precio del litro de Súper ahora cuesta $ 1.359 y la Infini escaló hasta los $1.584, por lo que para completar el tanque se deberá gastar entre $57.000 y $66.500.

Como viene sucediendo desde que Javier Milei llegó a la presidencia, el primer día de cada mes se ajustan los precios de los combustibles en todo el país. Eso sucedió el 2 de agosto, cuando el litro de Súper subió a $ 1.342 y la Infinia a $1.547. 

La nafta premium de YPF volvió a tener un retoque el miércoles de esta semana, mientras que hoy las pizarras de la petrolera estatal volvieron a modificarse: $1.584 para la Infinia y $1.592 para la Infinia Diesel. 

¿Cuánto costaba el litro de nafta en YPF desde el 1 de agosto?

- Nafta Súper: $1.342 por litro

- Infinia: $1.547

- infinia Diesel: $1.549

- Diesel 500: $1.383

¿Cuánto cuesta el litro de nafta en YPF desde el 8 de agosto?

- Nafta Súper: $1.359 por litro

- Infinia: $1.584

- Infinia Diesel: $1.592

- Diesel 500: $1.422

