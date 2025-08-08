YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Por tercera vez en ocho días, YPF subió el precio de sus combustibles en toda la provincia y se espera que, en las próximas horas, las pizarras de las otras petroleras acusen el ajuste. El precio del litro de Súper ahora cuesta $ 1.359 y la Infini escaló hasta los $1.584, por lo que para completar el tanque se deberá gastar entre $57.000 y $66.500.
Como viene sucediendo desde que Javier Milei llegó a la presidencia, el primer día de cada mes se ajustan los precios de los combustibles en todo el país. Eso sucedió el 2 de agosto, cuando el litro de Súper subió a $ 1.342 y la Infinia a $1.547.
La nafta premium de YPF volvió a tener un retoque el miércoles de esta semana, mientras que hoy las pizarras de la petrolera estatal volvieron a modificarse: $1.584 para la Infinia y $1.592 para la Infinia Diesel.
¿Cuánto costaba el litro de nafta en YPF desde el 1 de agosto?
- Nafta Súper: $1.342 por litro
- Infinia: $1.547
- infinia Diesel: $1.549
- Diesel 500: $1.383
¿Cuánto cuesta el litro de nafta en YPF desde el 8 de agosto?
- Nafta Súper: $1.359 por litro
- Infinia: $1.584
- Infinia Diesel: $1.592
- Diesel 500: $1.422