Con la asunción de Diego Santilli, Tucumán confía en una nueva etapa de diálogo con Nación

Asimismo, consideró que el presidente -Javier Milei- comprendió la necesidad de abrir canales de comunicación con los distintos sectores. “Ha entendido la necesidad, o bien desde algún lugar lo han inducido a que recupere el diálogo para poder aprovechar este momento. Hay que decir las cosas como son: aprovechar el apoyo popular que ha tenido y también el respaldo de uno de los países más importantes del mundo, como son los Estados Unidos de Norteamérica”, añadió.