Marcha atrás: el Renaper no se traslada a Seguridad, queda en el ministerio del Interior

La controversia no opacó otras modificaciones significativas plasmadas en el DNU, que confirman el fortalecimiento de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni.

Hace 2 Hs

Un confuso episodio rodeó hoy al Registro Nacional de las Personas (Renaper). Tras publicarse en el Boletín Oficial el Decreto 793/2025 que transfería el organismo al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, fuentes de Casa Rosada rectificaron la información, atribuyendo el cambio a un "error". De esta manera, el Renaper continuará bajo la supervisión del Ministerio del Interior, liderado por Diego Santilli.

La controversia no opacó otras modificaciones significativas plasmadas en el DNU, que confirman el fortalecimiento de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. El decreto oficializó la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios, al transferir sus funciones a la Jefatura, lo que implica que el vocero presidencial recuperará el control sobre los medios públicos (Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina).

El futuro de Daniel Scioli

Además, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, actualmente a cargo de Daniel Scioli, también quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, incorporando áreas de interés estratégico para el Gobierno como la Comisión Nacional Antidopaje, el Instituto Nacional de Promoción Turística, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y el Fondo Nacional del Turismo.

Si bien Bullrich no se quedó con el Renaper, sí sumó a su cartera la Dirección Nacional de Migraciones, que históricamente dependía del Ministerio del Interior. Este traspaso le otorga a la futura senadora -quien seguirá teniendo influencia en el Ejecutivo- el control sobre la identificación y documentación de personas, así como la emisión de DNI y pasaportes.

En Casa Rosada no descartaron nuevas modificaciones en la estructura del gobierno, especialmente en la Jefatura de Gabinete, que podría desprenderse de algunos de los ocho organismos descentralizados que aún controla.

