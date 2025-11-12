Marcha atrás: el Renaper no se traslada a Seguridad, queda en el ministerio del Interior

La controversia no opacó otras modificaciones significativas plasmadas en el DNU, que confirman el fortalecimiento de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. El decreto oficializó la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios, al transferir sus funciones a la Jefatura, lo que implica que el vocero presidencial recuperará el control sobre los medios públicos (Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina).