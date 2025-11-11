Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Mediante los flamantes jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobierno nacional intensificó ayer su ronda de encuentros con gobernadores. El objetivo principal es claro: consensuar las reformas estructurales que el Poder Ejecutivo planea impulsar en el Congreso y, como primera meta, conseguir apoyo para la sanción del Presupuesto 2026.
En esta nueva jornada de diálogo en Casa Rosada, los funcionarios recibieron a dos mandatarios de peso, aunque con posturas visiblemente distintas: Marcelo Orrego, de San Juan, y Martín Llaryora, de Córdoba. Los encuentros se desarrollaron en la antesala de una gira que Santilli está planificando por el país para fortalecer el vínculo con los aliados provinciales.
El primero en llegar a la Casa Rosada fue el gobernador sanjuanino, quien llegó puntual a la cita. Tras el encuentro, el mandatario destacó que se trató de “una charla muy amena” y que se trataron diversos temas de la agenda nacional y provincial.
Orrego detalló que la conversación se centró en las “reformas estructurales” que busca llevar adelante el Gobierno, mencionando específicamente la reforma laboral, la fiscal, la impositiva y el nuevo Código Penal . Este paquete de iniciativas es crucial para la gestión nacional.
Además de la agenda nacional, el gobernador de San Juan aprovechó la oportunidad para discutir temas específicos de su jurisdicción, como la necesidad de una “nueva ley de glaciares” –clave para el desarrollo de la actividad minera- o un decreto reglamentario para establecer “una política concreta, seria y sólida” en esa materia.
Respecto a la herramienta financiera clave para cualquier gestión, Orrego fue categórico: “Creo que para todo aquel que le toca gobernar, es fundamental que tenga un presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca un camino” .
En un claro gesto de apoyo, el gobernador sanjuanino anticipó que “va a acompañar” el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo. Orrego concluyó su participación remarcando que está convencido de que “el mejor aliado de un Presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa”.
Punto por punto
Una hora y media después fue el turno del gobernador Llaryora. Considerado uno de los mandatarios más críticos de la gestión libertaria, el encuentro con Adorni y Santilli se llevó a cabo bajo una atmósfera de diálogo constructivo por parte de las autoridades nacionales.
El dirigente del peronismo cordobés celebró la reunión, calificándola de “muy importante, cordial y productiva”. Llaryora se mostró abierto a respaldar las medidas que impulsará el presidente Milei, aunque impuso una condición clave: la necesidad de acordar los detalles de cada una de las iniciativas antes de su aprobación.
En cuanto a la “Ley de Leyes”, el gobernador de Córdoba se mostró menos dispuesto a dar un cheque en blanco que su par sanjuanino. Llaryora sostuvo que el proyecto “tiene que tener determinadas modificaciones para poder ser aprobado” en el Congreso, aunque confió en que el país “va a crecer” y que “la inflación va a seguir a la baja”.
Llaryora insistió en que debe haber Presupuesto “porque un país sin presupuesto es un país sin rumbo”, pero subrayó que resulta necesario “que el presupuesto actual tenga modificaciones”. El cordobés puso énfasis en la necesidad de un trabajo conjunto que incluya “escucha y entiende los puntos que venimos planteando”.
Sobre la reforma laboral, Llaryora instó a la Casa Rosada a “seguir trabajando de buena fe” en un proyecto, pero advirtió que no se debe “tumbar todo el régimen actual”. En su visión, las modificaciones deben ser “específicas” y no un borrón y cuenta nueva.
Mientras Orrego brindó un apoyo explícito y sin fisuras al Presupuesto, Llaryora planteó diferencias y exigió modificaciones, dejando en claro que su respaldo estará condicionado a los cambios que se puedan negociar.
Agenda completa
Más allá de la predisposición expresada por la administración libertaria, la discusión por la coparticipación, tema sensible para las provincias, se dejará para una etapa posterior de negociaciones.
Con los apoyos dispares de los gobernadores Llaryora y Orrego, el Gobierno se prepara para la jura de Santilli el día de hoy y el inicio de su gira federal, cuyo primer destino será Entre Ríos el miércoles, donde se reunirá con Rogelio Frigerio, en un intento por fortalecer la relación con los mandatarios aliados y asegurar la gobernabilidad.
La idea de la Casa Rosada es imprimirle velocidad al tema; fundamentalmente por la premura en conseguir consensos para el Presupuesto 2026, que comenzará a tratarse en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Para poco después quedarán las reformas de fondo que busca el Gobierno.
Además, en las próximas semanas, se espera Santilli se reúna con el ministro de Economía, Luis Caputo, que hasta ahora estuvo afuera por compromisos con el presidente. La idea es construir una agenda conjunta de cara a las reuniones con gobernadores.
Rumbo a Washington: Quirno busca cerrar el acuerdo comercial
El flamante canciller, Pablo Quirno, volverá a viajar esta semana a EE.UU. en procura de acuerdos comerciales. No lo hará solo, sino acompañado de un cuadro técnico del Ministerio de Economía, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. En relación al acuerdo sobre el que se trabaja con el gigante mundial, el presidente Milei adelantó que en la mesa de negociación está una cuota de carne por 80.000 toneladas. Cuando hoy hay una de 20.000 toneladas con un arancel del 10%.
Kicillof solicita la liberación de fondos
La gestión de Axel Kicillof solicitará una audiencia con el nuevo ministro del Interior para pedir la devolución de unos 13 billones de pesos que “Javier Milei robó”. “Que vuelvan a retomar la obra pública, que continúen con el dragado del Río Salado, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, que nosotros la venimos reclamando hace varios años, que nos den la jurisdicción de las aguas del río de la Plata para poder llevar adelante el dragado del canal Magdalena”, indicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.