Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Rumbo a Washington: Quirno busca cerrar el acuerdo comercial

El flamante canciller, Pablo Quirno, volverá a viajar esta semana a EE.UU. en procura de acuerdos comerciales. No lo hará solo, sino acompañado de un cuadro técnico del Ministerio de Economía, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. En relación al acuerdo sobre el que se trabaja con el gigante mundial, el presidente Milei adelantó que en la mesa de negociación está una cuota de carne por 80.000 toneladas. Cuando hoy hay una de 20.000 toneladas con un arancel del 10%.