Gobernadores piden a la Nación un gesto en el Presupuesto

El consenso abarca a los veinte gobernadores que participaron en la cumbre con Milei, y que, más allá de sus alineamientos, coincide en la importancia del equilibrio fiscal propuesto por el Gobierno. Sin embargo, su apoyo estaría condicionado a que el texto presupuestario contemple de manera clara dos aspectos cruciales que, según denuncian, están minimizados o ignorados en la letra chica actual: la financiación de obras públicas y la cobertura del déficit de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Nación.