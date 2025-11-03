Gobernadores piden a la Nación un gesto en el Presupuesto

Tras el reciente encuentro con el presidente, Javier Milei, los gobernadores unificaron su voz para solicitar al Gobierno nacional un “gesto concreto” de diálogo que se materialice en el Presupuesto 2026 . Los mandatarios provinciales consideran que la aprobación de la “Ley de Leyes” debe ser prioritaria y negociada, sirviendo como antesala a su acompañamiento a las reformas laborales y tributarias, las cuales son la principal apuesta del Ejecutivo.
El consenso abarca a los veinte gobernadores que participaron en la cumbre con Milei, y que, más allá de sus alineamientos, coincide en la importancia del equilibrio fiscal propuesto por el Gobierno. Sin embargo, su apoyo estaría condicionado a que el texto presupuestario contemple de manera clara dos aspectos cruciales que, según denuncian, están minimizados o ignorados en la letra chica actual: la financiación de obras públicas y la cobertura del déficit de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Nación.
La necesidad de incluir las obras públicas responde no solo a la ejecución directa, sino también a la articulación de los avales necesarios de la Nación para que las provincias puedan concretar proyectos con el apoyo de organismos internacionales de crédito. Los gobernadores ven en estas partidas la clave para mantener la actividad económica y la inversión en sus territorios.
Cajas provisionales
En cuanto a las cajas provisionales, el proyecto de Presupuesto 2026 asigna apenas $122.763 millones para cubrir los déficits. Los mandatarios afectados advierten que esta cifra representa una fracción menor al 10% del monto que la Anses debería girar anualmente, sin siquiera incluir el pasivo adeudado por la Nación en concepto de esos déficits. Este punto genera una fuerte preocupación y es un elemento de negociación central.
El llamado de atención de los gobernadores se da en un contexto de urgencia legislativa. Salvo que el oficialismo convoque a sesiones extraordinarias durante el receso, queda solo un mes antes del cierre del período ordinario para sancionar la ley en ambas cámaras. La oposición en el Congreso ya emplazó a la Comisión de Presupuesto a firmar el dictamen este martes para garantizar su sanción antes del 30 de noviembre.
Frente a la intención del oficialismo de postergar la aprobación en el Senado hasta después del 10 de diciembre —momento en que espera robustecer sus bancadas—, los gobernadores han respondido que no impondrían objeciones temporales, pero solo si hay una clara vocación de negociar la ley. Buscan que se atienda una propuesta de dictamen de minoría que podría ser luego consensuada con el oficialismo.