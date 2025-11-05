Adorni y Santilli abren el diálogo con gobernadores para destrabar las reformas de Milei

A pocos días de su designación, el flamante equipo conformado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, comenzó a tender puentes con los gobernadores aliados al Gobierno nacional. El objetivo es claro: avanzar en la aprobación de las reformas de segunda generación que entusiasman al presidente Javier Milei y consolidar la nueva etapa dialoguista de la gestión libertaria.
Una importante fuente del Poder Ejecutivo confirmó a Infobae que ambos funcionarios iniciaron los primeros contactos con los mandatarios provinciales y que analizan una nueva convocatoria a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, aunque sin precisar fecha. “Podría ser la semana próxima, si dan los tiempos”, deslizó.
Las comunicaciones se desarrollan en paralelo a los planes del Gobierno de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas durante enero y febrero. La meta: concretar, junto al recambio legislativo, la aprobación del Presupuesto 2026 y avanzar con las reformas estructurales.
La Casa Rosada busca así profundizar los vínculos que habían recuperado Guillermo Francos y Lisandro Catalán antes de dejar sus cargos. Tal como ocurrió en reuniones previas, el margen de diálogo seguirá restringido a los aliados. Por eso, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa) no figuran entre los invitados a un eventual nuevo encuentro federal.
En el Gobierno aclaran que “nunca fue una convocatoria a todos los gobernadores, sino a aquellos que firmaron el Pacto de Mayo y acompañaron los proyectos del Ejecutivo”. La foto oficial podría incluir nuevamente a Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Aún con la jura pendiente, tanto Adorni como Santilli ya recibieron llamados de los mandatarios, que les trasladaron reclamos vinculados a la gestión y a la convivencia partidaria en sus provincias. Sin margen para avanzar en definiciones, ambos se limitaron a escuchar y a tomar nota de los pedidos mientras se acomodan en sus nuevos roles.
Durante el encuentro de gobernadores de la semana pasada, realizado en el Salón Eva Perón, el salteño Gustavo Sáenz había planteado a Milei la necesidad de designar un único interlocutor para los asuntos con las provincias. Hasta entonces, los mandatarios debían dividir sus gestiones entre Eduardo “Lule” Menem (por el armado político), Francos y Catalán (por temas administrativos) y Santiago Caputo (como asesor presidencial).
El Presidente tomó nota. En su publicación de X, al anunciar la llegada de Santilli al Ministerio del Interior, Milei especificó que el ex vicejefe porteño será el encargado de centralizar el diálogo con los mandatarios. “Se trabajará de manera coordinada entre todos, pero es importante que haya un interlocutor”, subrayó una fuente con acceso al despacho presidencial.
Tras su primera reunión de Gabinete, Santilli se reunió en la Casa Rosada con Martín y “Lule” Menem. Luego, ante la prensa, adelantó su compromiso con el diálogo: “Hablé con muchos gobernadores, no con todos. Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo para el futuro de los argentinos, estamos de acuerdo. No descarto nada”.
El ministro aseguró que pondrá su “capacidad de trabajo” al servicio de la construcción de consensos y que impulsará un vínculo fluido con las provincias. En esa línea, el martes mantuvo junto a Adorni una reunión de traspaso con sus antecesores, en la que Catalán lo puso al tanto de los principales desafíos de la cartera.
A través de su cuenta de X, el exsecretario de Interior le deseó suerte en el nuevo rol: “Le deseo el mayor de los éxitos en la tarea de fortalecer el vínculo con las provincias y consolidar una agenda federal. Confío en su capacidad y compromiso para, con diálogo y trabajo conjunto, avanzar en las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei”.
Con la mirada puesta en el Congreso y los acuerdos con los mandatarios provinciales, el Gobierno apuesta a que el nuevo tándem Adorni-Santilli sea el engranaje político que permita destrabar la próxima etapa de la gestión libertaria.