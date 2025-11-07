Secciones
Política

Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba de "el rebe"

El mandatario continuará su viaje esta noche, para asistir el sábado a la asunción de Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia.

DE MADRUGADA. Milei y su comitiva arribaron pasadas las 5 al hotel ubicado en la Quinta Avenida. DE MADRUGADA. Milei y su comitiva arribaron pasadas las 5 al hotel ubicado en la Quinta Avenida. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 2 Hs

Tras su paso por Miami, donde participó del America Business Forum y de la Gala de la CPAC, Javier Milei llegó a Nueva York para continuar con su gira internacional. En esta nueva escala, el presidente argentino combinará actividades institucionales con un encuentro de carácter religioso, antes de emprender vuelo hacia Bolivia para asistir a la asunción de Rodrigo Paz.

Milei arribó a Manhattan acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca. El mandatario aterrizó en el aeropuerto JFK cerca de las 3 de la madrugada (hora argentina), tras un breve vuelo desde Mar-a-Lago, el complejo de Donald Trump en Palm Beach.

Javier Milei invitó a los empresarios a invertir en la Argentina y cuestionó al alcalde electo de Nueva York

Javier Milei invitó a los empresarios a invertir en la Argentina y cuestionó al alcalde electo de Nueva York

Durante su paso por Florida, el jefe de Estado fue uno de los oradores principales en la gala de donantes de la CPAC. Allí fue recibido con una ovación por parte de los republicanos y protagonizó un momento distendido al bailar al ritmo de “YMCA”, tal como suele hacerlo el presidente estadounidense en sus actos.

Ya en Nueva York, la comitiva oficial permanecerá por pocas horas en un hotel de la Quinta Avenida. A las 12 (hora argentina), Milei disertará ante ejecutivos del Council of America, donde expondrá su visión sobre la situación económica del país y los alcances del plan de ajuste que impulsa su gobierno. Luego responderá preguntas de representantes de empresas que operan en la Argentina, como Morgan Stanley, Pepsico, Pfizer, Cisco Systems y FedEx, entre otras.

El mandatario buscará fortalecer la confianza de los inversores y reafirmar su compromiso con un modelo económico liberal. En esa línea, durante su reciente discurso en el America Business Forum, señaló: “A fin de cuentas, la Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera de nosotros. Y en este sentido, quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo”. Y agregó: “Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”.

Una visita especial al barrio de Queens

Además de su participación en el encuentro empresarial, Milei tiene previsto realizar una visita privada a “El Ohel”, el lugar donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”. Será su segundo homenaje al líder espiritual, a quien el mandatario considera una figura clave en su vida personal. La visita tiene un sentido especial: Milei acudirá para agradecer por su victoria en las elecciones del 26 de octubre, en las que el peronismo sufrió una fuerte derrota.

Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias y afirmó que se mantendrá hasta 2027

Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias y afirmó que se mantendrá hasta 2027

La tumba del Rebe, situada en el barrio de Queens, es un sitio de peregrinación para la comunidad judía. Schneerson fue el séptimo líder de la dinastía Jabad Lubavitch y es recordado por revitalizar el movimiento tras el Holocausto, consolidando su influencia a nivel mundial.

Concluida su agenda en Nueva York, el presidente partirá hacia La Paz para asistir a la toma de posesión de Rodrigo Paz como nuevo mandatario de Bolivia. El acto, previsto para el 8 de noviembre, representa una oportunidad para reforzar los lazos diplomáticos y económicos con un gobierno que Milei considera potencial aliado en el actual escenario político latinoamericano.

Temas Nueva YorkDonald TrumpLuis CaputoEstados UnidosArgentinaJavier MileiPfizerKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Adorni y Santilli abren el diálogo con gobernadores para destrabar las reformas de Milei

Adorni y Santilli abren el diálogo con gobernadores para destrabar las reformas de Milei

El efecto Milei en Tucumán: guiños, alianzas y nuevos equilibrios políticos

El efecto Milei en Tucumán: guiños, alianzas y nuevos equilibrios políticos

El CEO de JP Morgan destacó la gestión de Milei y anticipó que Argentina podría no necesitar un préstamo externo

El CEO de JP Morgan destacó la gestión de Milei y anticipó que Argentina podría no necesitar un préstamo externo

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina
6

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Más Noticias
Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Comentarios