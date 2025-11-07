Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba de "el rebe"

El mandatario buscará fortalecer la confianza de los inversores y reafirmar su compromiso con un modelo económico liberal. En esa línea, durante su reciente discurso en el America Business Forum, señaló: “A fin de cuentas, la Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera de nosotros. Y en este sentido, quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo”. Y agregó: “Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”.