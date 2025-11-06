Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Tras los recientes cambios en su gabinete y el avance hacia acuerdos con sectores de la oposición, el presidente Javier Milei inició una nueva gira internacional con destino a Estados Unidos y Bolivia, en donde participará de encuentros con empresarios y líderes políticos, además de asistir a la asunción del nuevo mandatario boliviano.
El jefe de Estado aterrizó en Miami a las 2.45 (hora de Buenos Aires) acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo. En suelo estadounidense lo esperaba el embajador argentino, Alec Oxenford.
El presidente argentino se hospeda a pocas cuadras del Kaseya Center, donde se desarrolla la cumbre global de liderazgo organizada por el America Business Forum. La jornada anterior, el evento tuvo como figura central a Donald Trump, aunque en esta oportunidad no habrá un encuentro entre ambos líderes debido a la imposibilidad de compatibilizar sus agendas.
“Es un rockstar, por eso lo invitamos”, expresó Ignacio González, CEO del America Business Forum, al referirse a la participación de Milei en el evento, que contará con el cierre de Jeff Bezos, fundador de Amazon. El jefe de Estado argentino expondrá hoy a las 17.45 (hora de Argentina), en una conferencia de 45 minutos donde abordará su programa de gobierno y su visión sobre el contexto internacional. Tras su disertación, el siguiente invitado será el tenista Rafael Nadal.
Finalizada su participación en la cumbre, Milei se trasladará desde Miami hasta Palm Beach para asistir a la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tendrá lugar en Mar-a-Lago. Está previsto que pronuncie su discurso a las 22.30 (hora argentina), antes de continuar su itinerario hacia Nueva York.
En esa ciudad, el presidente participará de un encuentro organizado por el Council of the Americas bajo el título “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”. La convocatoria reunirá a importantes empresarios de Estados Unidos con intereses en el país. Milei será el principal orador y responderá preguntas junto al ministro Caputo y el canciller Quirno.
Aunque no figura en la agenda oficial, Milei dedicará parte del viernes a una visita privada a “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”. Se trata de una tradición personal del mandatario, quien ya acudió al sitio en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, lo haría para agradecer por su triunfo electoral del 26 de octubre. Schneerson fue el séptimo líder del movimiento Jabad Lubavitch y es considerado “la más grandiosa personalidad judía” por haber revitalizado el jasidismo tras el Holocausto.
La gira del mandatario concluirá con su viaje a Bolivia, donde participará el 8 de noviembre en la asunción de Rodrigo Paz como presidente. La llegada de Paz al poder podría fortalecer los vínculos regionales de Milei, que hasta ahora contaba con el respaldo de Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador). El jefe de Estado viajará a La Paz acompañado por el canciller Quirno y ambos retornarán a Buenos Aires el sábado por la tarde.