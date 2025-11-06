Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

“Es un rockstar, por eso lo invitamos”, expresó Ignacio González, CEO del America Business Forum, al referirse a la participación de Milei en el evento, que contará con el cierre de Jeff Bezos, fundador de Amazon. El jefe de Estado argentino expondrá hoy a las 17.45 (hora de Argentina), en una conferencia de 45 minutos donde abordará su programa de gobierno y su visión sobre el contexto internacional. Tras su disertación, el siguiente invitado será el tenista Rafael Nadal.