El efecto Milei en Tucumán: guiños, alianzas y nuevos equilibrios políticos

Pasaron las elecciones y varios dirigentes tucumanos ya miran hacia el nuevo poder. El gobernador Osvaldo Jaldo volvió a su postura dialoguista y hasta anticipó que acompañará la reforma laboral impulsada por el oficialismo nacional, aunque con reparos.
La salida de Lisandro Catalán del Ministerio del Interior generó expectativas en algunas figuras locales que lo ven como obstáculo para acercarse a La Libertad Avanza.
Uno de ellos sería el diputado Mariano Campero. Referente del ala bullrichista, busca profundizar su sintonía con el espacio libertario. En los últimos días mantuvo reuniones con Damián Arabia, diputado del PRO, tras la fractura que llevó a siete legisladores al bloque de Milei.
Campero, sin embargo, se mantiene por ahora en la “Liga del Interior”, un interbloque que colabora con LLA pero conserva autonomía. Mientras analiza sus próximos pasos, ya trabaja en el mapa 2027: celebra los avances en municipios como Alberdi, donde su candidato quedó segundo, y tiende puentes con aliados libertarios como Cornejo, Zdero y Frigerio
Otra vez, el transporte en el centro del conflicto
Tras las elecciones, volvió la tensión entre el Municipio capitalino y las empresas de transporte público.
El sector empresario reclama un nuevo esquema de financiamiento -subsidios por kilómetro recorrido- y más controles a Uber Moto. Aclaran que no buscan un aumento del boleto, sino un cambio de sistema. Desde el Municipio, en cambio, cuestionaron la calidad del servicio y calificaron la actitud empresarial como “extorsiva”.
Detrás del cruce, todos leen una interna política: el tironeo entre el oficialismo provincial y la administración municipal.
Se evalúa conformar una mesa de diálogo con todas las partes.