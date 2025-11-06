Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias y afirmó que se mantendrá hasta 2027

Sobre el respaldo financiero del Tesoro estadounidense, el mandatario libertario lo calificó como una “medida sin precedentes” y aseguró que “intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio”. En ese contexto, lanzó una frase desafiante: “¿Qué creés que vale más? ¿El juicio de un experto exitoso con el respaldo del Tesoro norteamericano, como el señor Bessent, o el de un grupo de ineptos locales?”.