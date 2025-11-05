Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza y del PRO en la Casa Rosada para enviar un mensaje parlamentario

Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, en un encuentro que buscó proyectar la nueva correlación de fuerzas en el Congreso nacional a partir de diciembre. La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja, y contó con la participación de más de un centenar de dirigentes.
El encuentro se desarrolló un día después de la convocatoria encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había reunido a los diputados electos libertarios surgidos de los comicios del 26 de octubre. Si bien la funcionaria fue la encargada de cursar las invitaciones, el propio Milei lideró la reunión. Posó junto con los legisladores en una foto que busca reflejar la nueva composición “violeta” del Parlamento, consignó el sitio Infobae.
A partir de la renovación legislativa de diciembre, La Libertad Avanza pasará a ser primera minoría en Diputados y segunda fuerza en el Senado, un escenario que el oficialismo considera clave para impulsar su agenda. “Se viene un panorama completamente distinto”, aseguró una fuente del espacio.
En el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estimaban que en la imagen “van a ser cerca de 130 legisladores”, cifra que contempla las bancas libertarias, pero también a los representantes del PRO, invitados especialmente a pedido de los hermanos Milei. La convocatoria incluyó tanto a legisladores con mandato vigente como a los que asumirán el próximo mes.
La participación del PRO en la foto común cobra relevancia en medio del distanciamiento de Mauricio Macri con la Casa Rosada, tras sus recientes declaraciones públicas. Aun así, dirigentes del partido amarillo acudieron al encuentro, entre ellos Silvia Lospennato, figura cercana al ex presidente y con diferencias con el entorno libertario, y Fernando de Andreis, diputado electo, quien valoró el vínculo entre ambos espacios:
“Venimos trabajando bien desde el principio. Muchas de las leyes más importantes que aprobó el oficialismo fueron apoyadas por nuestros diputados. Hay que dar vuelta la página y ponernos a trabajar”, sostuvo De Andreis.
El legislador aclaró además que, pese al acercamiento político, La Libertad Avanza y el PRO no conformarán un interbloque, al menos por el momento.