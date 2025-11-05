Secciones
Política

Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza y del PRO en la Casa Rosada para enviar un mensaje parlamentario

Aunque no habrá interbloque, el oficialismo apuesta a una nueva etapa en el Congreso nacional.

Javier Milei, en la Casa Rosada. FOTO X @221radio Javier Milei, en la Casa Rosada. FOTO X @221radio
Hace 1 Hs

Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, en un encuentro que buscó proyectar la nueva correlación de fuerzas en el Congreso nacional a partir de diciembre. La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja, y contó con la participación de más de un centenar de dirigentes.

El encuentro se desarrolló un día después de la convocatoria encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había reunido a los diputados electos libertarios surgidos de los comicios del 26 de octubre. Si bien la funcionaria fue la encargada de cursar las invitaciones, el propio Milei lideró la reunión. Posó junto con los legisladores en una foto que busca reflejar la nueva composición “violeta” del Parlamento, consignó el sitio Infobae. 

A partir de la renovación legislativa de diciembre, La Libertad Avanza pasará a ser primera minoría en Diputados y segunda fuerza en el Senado, un escenario que el oficialismo considera clave para impulsar su agenda. “Se viene un panorama completamente distinto”, aseguró una fuente del espacio.

En el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estimaban que en la imagen “van a ser cerca de 130 legisladores”, cifra que contempla las bancas libertarias, pero también a los representantes del PRO, invitados especialmente a pedido de los hermanos Milei. La convocatoria incluyó tanto a legisladores con mandato vigente como a los que asumirán el próximo mes.

Mariano Campero: “Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia”

Mariano Campero: “Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia”

La participación del PRO en la foto común cobra relevancia en medio del distanciamiento de Mauricio Macri con la Casa Rosada, tras sus recientes declaraciones públicas. Aun así, dirigentes del partido amarillo acudieron al encuentro, entre ellos Silvia Lospennato, figura cercana al ex presidente y con diferencias con el entorno libertario, y Fernando de Andreis, diputado electo, quien valoró el vínculo entre ambos espacios:

“Venimos trabajando bien desde el principio. Muchas de las leyes más importantes que aprobó el oficialismo fueron apoyadas por nuestros diputados. Hay que dar vuelta la página y ponernos a trabajar”, sostuvo De Andreis.

El legislador aclaró además que, pese al acercamiento político, La Libertad Avanza y el PRO no conformarán un interbloque, al menos por el momento.

Temas Javier Milei Buenos AiresMauricio MacriHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónMariano CamperoCongreso de la NaciónFernando De Andreis
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
2

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
3

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
4

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
5

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán
6

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Más Noticias
“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Comentarios