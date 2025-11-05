Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza y del PRO en la Casa Rosada para enviar un mensaje parlamentario

Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, en un encuentro que buscó proyectar la nueva correlación de fuerzas en el Congreso nacional a partir de diciembre. La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja, y contó con la participación de más de un centenar de dirigentes.