Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete de Ministros

La ceremonia se realizó en la Casa Rosada, ante la presencia de casi todo el equipo de Gobierno y otros funcionarios nacionales.

Hace 50 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien asumió formalmente tras la salida de Guillermo Francos del cargo.

La ceremonia se realizó en la Casa Rosada, ante la presencia de casi todo el equipo de Gobierno y otros funcionarios nacionales, con excepción del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Manuel Adorni aseguró que la reforma laboral "va a ser revolucionaria"

Minutos después de la jura, Adorni encabezó su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Durante el encuentro con los medios, ambos confirmaron que el Gobierno destinará recursos a la provincia de Buenos Aires para asistir a los afectados por las inundaciones.

Tras las críticas de Macri, Adorni defendió su designación como jefe de Gabinete

Temas Javier Milei Buenos AiresCasa RosadaManuel Adorni
Vidal habló sobre las dificultades de conseguir empleo a meses de dejar su banca en Diputados: “Después de los 50 no es fácil”

