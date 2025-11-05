Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete de Ministros

El presidente de la Nación, Javier Milei, le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien asumió formalmente tras la salida de Guillermo Francos del cargo.
La ceremonia se realizó en la Casa Rosada, ante la presencia de casi todo el equipo de Gobierno y otros funcionarios nacionales, con excepción del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Minutos después de la jura, Adorni encabezó su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Durante el encuentro con los medios, ambos confirmaron que el Gobierno destinará recursos a la provincia de Buenos Aires para asistir a los afectados por las inundaciones.
El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. pic.twitter.com/TOCu6QB2U8— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 5, 2025