Milei viaja a Estados Unidos y a Bolivia: agenda completa de su visita a Miami y a La Paz

El presidente Javier Milei emprenderá esta tarde un nuevo viaje internacional con una agenda cargada de compromisos en los Estados Unidos y, posteriormente, en Bolivia. Será su decimocuarta visita al país norteamericano desde que asumió la presidencia, en el marco del America Business Forum, una cumbre que reúne a destacados líderes mundiales en Miami, con una lista de famosos encabezada por Donald Trump, Lionel Messi y Corina Machado, flamante Premio Nobel de la Paz 2025.
Antes de partir, el jefe de Estado le tomará juramento en Casa Rosada al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una breve ceremonia protocolar. Luego, a las 15, abordará el avión que lo llevará hacia Estados Unidos, con arribo previsto a las 2.20 de la madrugada del jueves en Argentina.
La primera actividad oficial de Milei en suelo estadounidense será a las 17.45, cuando participe como orador en el America Business Forum. Más tarde, a las 19.15, se trasladará a Palm Beach, donde está previsto que a las 22.30 intervenga en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los eventos más importantes del movimiento conservador en la región.
La agenda continuará el viernes en Nueva York. Milei partirá a las 0.30 y arribará a las 3.30, para luego presentarse, hacia el mediodía, en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, organizado por el Council of the Americas. Con esa actividad, el mandatario cerrará su paso por Estados Unidos antes de continuar viaje a Bolivia.
A las 19 del viernes, el Presidente volará rumbo a Santa Cruz de la Sierra, donde aterrizará alrededor de las 3 del sábado. Desde allí, a las 9.30, tomará otro vuelo hacia El Alto, su segunda escala en territorio boliviano.
En Bolivia, Milei participará a las 11 en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. Posteriormente, saludará al nuevo presidente del país, Rodrigo Paz Pereira, y asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando a las 13. El regreso a Buenos Aires está previsto para las 14, con llegada estimada a las 17.35 del mismo día.
Antes de iniciar su gira por Estados Unidos, el mandatario mantuvo una reunión en Casa Rosada con el nuevo embajador estadounidense, Peter Lamelas, quien presentó sus cartas credenciales. El diplomático había mantenido un encuentro previo con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. Además, Milei recibió a representantes de Bélgica, la Unión Europea, Austria, Suiza y el Reino Unido, en el marco de su agenda diplomática.