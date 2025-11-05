Milei viaja a Estados Unidos y a Bolivia: agenda completa de su visita a Miami y a La Paz

El presidente Javier Milei emprenderá esta tarde un nuevo viaje internacional con una agenda cargada de compromisos en los Estados Unidos y, posteriormente, en Bolivia. Será su decimocuarta visita al país norteamericano desde que asumió la presidencia, en el marco del America Business Forum, una cumbre que reúne a destacados líderes mundiales en Miami, con una lista de famosos encabezada por Donald Trump, Lionel Messi y Corina Machado, flamante Premio Nobel de la Paz 2025.