Mariano Campero: “Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia”

El ex intendente de Yerba Buena valoró el respaldo electoral que obtuvo Milei y sostuvo que el resultado fue “un mensaje claro de los argentinos”. “Hubo un fuerte respaldo al Gobierno, pero también un miedo de no volver atrás. Eso le dio un número importante de apoyo político al presidente y cierta tranquilidad para avanzar con las reformas. Hoy el desafío es que esos cambios empiecen a verse en el bolsillo de las familias argentinas”, señaló.