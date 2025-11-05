Mariano Campero: “Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia”

El diputado nacional, Mariano Campero, hizo un balance del escenario político nacional y provincial luego del proceso electoral. En diálogo con LA GACETA, sostuvo que la Argentina atraviesa un momento “clave” y destacó la importancia de acompañar al presidente Javier Milei en las reformas que impulsa su gestión.
“En este momento se está discutiendo el presupuesto, que es el tema central, y luego vendrá la segunda fase, que es la de las reformas estructurales: la laboral, la tributaria y la previsional. Son tres pilares que la Argentina necesita encarar para crecer”, afirmó el legislador en LG Play.
Campero remarcó que su espacio “siempre acompañó” al Gobierno nacional en los momentos más difíciles, aunque insistió en la importancia de conservar una identidad propia.
“Vamos a acompañar al Gobierno, pero manteniendo nuestra identidad. Llegamos al Congreso desde un espacio distinto, pero con coherencia: apoyamos las transformaciones que necesita el país desde el primer momento”, dijo.
El ex intendente de Yerba Buena valoró el respaldo electoral que obtuvo Milei y sostuvo que el resultado fue “un mensaje claro de los argentinos”. “Hubo un fuerte respaldo al Gobierno, pero también un miedo de no volver atrás. Eso le dio un número importante de apoyo político al presidente y cierta tranquilidad para avanzar con las reformas. Hoy el desafío es que esos cambios empiecen a verse en el bolsillo de las familias argentinas”, señaló.
En cuanto al plano provincial, Campero advirtió que Tucumán necesita una alternativa política con nuevas generaciones y una visión moderna. “Tenemos que construir una propuesta seria, con dirigentes jóvenes, con oxígeno y con capacidad de gestión. Hay un hartazgo de la vieja política, y si interpretamos eso, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia en el norte”, expresó.
El legislador cuestionó además la falta de reformas políticas en la provincia. “El gobernador habla de boleta única, de reforma electoral, pero sigue usando el mismo sistema de acoples que cuesta millones y perpetúa la desigualdad. Esa contradicción hay que ponerla sobre la mesa”, afirmó.
De cara al futuro, Campero insistió en la necesidad de unir a la oposición y construir sobre coincidencias. “Todos los que soñamos con transformar Tucumán tenemos que estar juntos. Quiero que le vaya bien al Gobierno nacional y también quiero que Tucumán deje atrás la postergación. Estoy dispuesto a empujar desde el lugar que me toque”, concluyó.