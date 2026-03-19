Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

A su lado, su hija Martina, quien cumplió 10 años hace apenas dos semanas, está parada en silencio, con los ojos colorados. Es tímida y vive con un solo riñón desde que nació. Llora, pero no por la pared ni por los vidrios rotos ni por las ollas que se fueron. Llora porque entre sus cosas el agua también se llevó su mochila, con los cuadernos adentro y los lápices de colores. La niña fue socorrida y llevada a una escuela de Taco Ralo junto a su tía. “Extrañé mucho a mis papás y no podía hablar con ellos porque no había señal”, recuerda.