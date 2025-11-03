Golpe al Comando Vermelho: crece el riesgo de la llegada de grupos brasileños en todo el NOA

“Comité de Crisis”. Ese es el cuerpo que existe en el ámbito del Ministerio de Seguridad que se reúne cada vez ocurre alguna situación extrema o para analizar cuestiones que pueden alterar la vida de los tucumanos. Este grupo, en el que participan funcionarios del área y jefes policiales, se reunió el miércoles a la mañana para tratar lo que había ocurrido en las favelas de Río de Janeiro. Allí, entre otros temas, se resolvió reforzar los controles de personas de origen brasileño que intenten ingresar a la provincia. En principio fue una búsqueda a ciegas, puesto que recién ese día por la noche, las autoridades nacionales le enviaron los datos de los dos supuestos líderes del Comando Vermelho que podrían haberse escapado a la Argentina. Ellos son “Pezao” (Luciano Martiniano Da Silva) y “Doca” o “Urso” (Edgard Alves Andrade), que tienen antecedentes por comercialización en pequeñas cantidades. En dos gráficos, las autoridades no sólo ofrecen una recompensa, sino que también colocaron un número de WhatsApp para que se envíe información, con la promesa de preservar el anonimato de los informantes. Además, en el encuentro del Comité de Crisis se resolvió incrementar las tareas de inteligencia en búsqueda de información sobre las actividades que podrían estar realizando las organizaciones criminales del vecino país en el NOA.