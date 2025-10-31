Hallan un fusil FAL argentino en el arsenal del Comando Vermelho durante la guerra en las favelas de Río

Un fusil FAL perteneciente a las Fuerzas Armadas argentinas fue encontrado por la Policía de Río de Janeiro durante un operativo en el que se incautó un arsenal del Comando Vermelho, la organización narco más poderosa de Brasil.
El hallazgo fue confirmado por Vinicius Domingos, jefe de la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas de la Policía, quien compartió un video del recuento en sus redes sociales.
“Entre las armas incautadas hay fusiles FAL de varios países, incluyendo Argentina, además de G3 alemanes, AK47 rusos y armas de plataforma AR de origen estadounidense”, explicó el funcionario.
Armas de varios ejércitos latinoamericanos
De acuerdo con la información oficial, el fusil argentino apareció junto a otros ejemplares que habrían pertenecido a las fuerzas armadas de Perú, Venezuela y Brasil. También se hallaron fusiles de origen belga y alemán, además de imitaciones de modelos norteamericanos.
Domingos precisó que “alrededor del 90% de los fusiles tipo AR que se incautan en Río son falsificaciones”, y que todos los ejemplares serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia exacta y la posible ruta de tráfico.
Sospechan que el arma argentina fue robada en Fray Luis Beltrán
Las autoridades argentinas siguen de cerca el caso, ya que no se descarta que el fusil FAL hallado en Brasil sea uno de los 43 robados del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, hace más de 14 años.
Por aquel hecho —que incluyó también el robo de 2.500 piezas de repuesto, suficientes para ensamblar unos 400 fusiles— hay varios militares procesados, aunque la causa se encuentra al borde de la prescripción.
Un arsenal bajo análisis
Las armas secuestradas al Comando Vermelho forman parte de una pericia en curso. Según Domingos, una vez completados los estudios balísticos y de trazabilidad, podrían ser reasignadas al uso de las fuerzas de seguridad brasileñas.
El operativo donde se realizó el hallazgo fue uno de los más violentos de los últimos años en Río de Janeiro: dejó 121 muertos (entre ellos cuatro policías) y 113 detenidos, aunque fuentes extraoficiales hablan de 132 víctimas fatales.
Más de la mitad de los cuerpos ya fueron identificados
Las autopsias se realizan en el Instituto Médico Forense Afrânio Peixoto, en el centro de Río. Según reportes locales, más de la mitad de las víctimas ya fueron identificadas, aunque la Policía Civil aún no difundió los nombres ni las edades de los fallecidos.
Familiares de las víctimas se concentraron desde temprano frente a la morgue en busca de información, mientras las autoridades mantienen el operativo en los complejos del Alemão y la Penha, zonas históricamente controladas por el Comando Vermelho.