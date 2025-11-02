Secciones
CONSECUENCIAS

Violencia en Brasil: “Hay que evitar que el NOA sea un eslabón de las mafias internacionales”

La analista internacional Paula Villaluenga advirtió sobre los vínculos del Comando Vermelho y el Primer Comando Capital en la región. Las consecuencias que generarían su instalación

DEFINICIONES RELEVANTES. La experta Paula Villaluenga, en una entrevista con LA GACETA. DEFINICIONES RELEVANTES. La experta Paula Villaluenga, en una entrevista con LA GACETA.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas BrasilRío de Janeiro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terror en Río de Janeiro: una madre relató que decapitaron a su hijo y colgaron la cabeza en un árbol

Terror en Río de Janeiro: una madre relató que decapitaron a su hijo y colgaron la cabeza en un árbol

Violencia en Río de Janeiro: la historia del Comando Vermelho, una de las bandas más poderosas de Brasil

Violencia en Río de Janeiro: la historia del "Comando Vermelho", una de las bandas más poderosas de Brasil

Quién es Doca, el jefe narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa récord en Río de Janeiro

Quién es Doca, el jefe narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa récord en Río de Janeiro

Horror en Río de Janeiro: cómo murió “Japinha do CV”, la narcoinfluencer vinculada al Comando Vermelho

Horror en Río de Janeiro: cómo murió “Japinha do CV”, la narcoinfluencer vinculada al Comando Vermelho

Hallan un fusil FAL argentino en el arsenal del Comando Vermelho durante la guerra en las favelas de Río

Hallan un fusil FAL argentino en el arsenal del Comando Vermelho durante la guerra en las favelas de Río

Lo más popular
Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet
1

Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina
2

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución
3

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo
4

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026
5

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende
6

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Más Noticias
El futuro no será binario: ¿por qué tu cerebro analógico necesita entender el mundo cuántico?

El futuro no será binario: ¿por qué tu cerebro analógico necesita entender el mundo cuántico?

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Estos son los cuatro colores que elige para vestirse la gente exitosa, según la psicología

Estos son los cuatro colores que elige para vestirse la gente exitosa, según la psicología

Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas

Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas

Con estas señales te avisa tu cuero cabelludo que necesita un lavado urgente

Con estas señales te avisa tu cuero cabelludo que necesita un lavado urgente

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Comentarios