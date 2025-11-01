Jefes de Comando Vermelho fueron alertados horas antes del operativo en Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO, Brasil.- Los altos mandos del Comando Vermelho recibieron información sobre el operativo policial en Río de Janeiro al menos cuatro horas antes de que se iniciara la incursión de efectivos, vehículos y helicópteros a las favelas Penha y Alemão. Según información confirmada por el medio “Folha de Sao Paulo”, las fuerzas de seguridad de la ciudad ya sabían que el plan se había filtrado, y lo mismo siguieron adelante.