Tres brasileños intentaban ingresar ilegalmente al país y quedaron detenidos: investigan si pertenecen al Comando Vermelho

Tres ciudadanos brasileños fueron detenidos por la Policía de Misiones cuando intentaban ingresar de forma ilegal a la Argentina por un paso clandestino y se investiga si tienen vínculos con el Comando Vermelho. La captura ocurrió el viernes por la tarde, en cercanías de la ciudad de Alba Posse -localidad limítrofe con el municipio de Porto Mauá, en Río Grande do Sul-, aunque la noticia se conoció este sábado a la mañana.
Según informaron fuentes policiales, dos de los hombres tienen antecedentes por narcotráfico y el tercero por lesiones. Los detenidos fueron identificados como Ednei Carlos D. S. (25 años), Luis Eduardo T. de S. (23) y Jackson S. de J. (35), todos con domicilio en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro.
Al momento del operativo, ninguno de ellos contaba con documentación migratoria válida ni pudo justificar su presencia en la zona fronteriza. Ante esta situación, las autoridades activaron los protocolos de cooperación internacional para determinar si los tres hombres poseen pedidos de detención o captura internacional.
“El procedimiento se enmarca en la búsqueda de establecer si los detenidos están ligados a una facción narcocriminal”, señala el comunicado oficial difundido por la fuerza provincial.
Por disposición judicial, los sospechosos permanecerán detenidos bajo estricto dispositivo de seguridad hasta tanto las autoridades brasileñas remitan la documentación requerida.
La investigación continúa abierta y se centra en determinar si los tres hombres podrían tener vínculos con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de Brasil, con presencia en varias regiones del país vecino y conexiones internacionales vinculadas al narcotráfico.