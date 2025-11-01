Tres brasileños intentaban ingresar ilegalmente al país y quedaron detenidos: investigan si pertenecen al Comando Vermelho

Tres ciudadanos brasileños fueron detenidos por la Policía de Misiones cuando intentaban ingresar de forma ilegal a la Argentina por un paso clandestino y se investiga si tienen vínculos con el Comando Vermelho. La captura ocurrió el viernes por la tarde, en cercanías de la ciudad de Alba Posse -localidad limítrofe con el municipio de Porto Mauá, en Río Grande do Sul-, aunque la noticia se conoció este sábado a la mañana.