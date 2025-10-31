En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

Horas antes de la reunión, el diputado bullrichista Damián Arabia abandonó la bancada del PRO y anunció por X que seguirá los pasos de su mentora y pasará a integrar las filas del bloque de La Libertad Avanza. “Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante”, se justificó.