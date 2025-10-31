Secciones
En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

El encuentro se produce tras el triunfo de LLA en las elecciones legislativas.

CUMBRE EN OLIVOS. Milei recibió a Macri en medio de los cambios de Gabinete.
Hace 41 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió esta noche con el ex mandatario y líder del PRO, Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. El encuentro se extendió por dos horas. 

Luego de varios meses de distanciamiento, el jefe de Estado se mostró elogioso con el fundador del PRO y admitió que en otras oportunidades le “ha hecho sugerencias”. 

“Lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, remarcó el pasado jueves en una entrevista a A24.

Los dichos del libertario tuvieron lugar después de que el ex Juntos por el Cambio opinara que a la gestión le “hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo”. “Quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene para llevar acabo una agenda más agresiva de achicamiento de gasto público, baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, privatización”, lanzó el pasado miércoles, desde Chile, consignó Infobae. 

Cumbre en Olivos 

Inicialmente, la reunión estaba prevista para este viernes al mediodía, pero el horario debió reprogramarse. Se trató del segundo encuentro en menos de un mes que se repite los viernes. Si bien aquel 3 de octubre pasado no hubo grandes novedades, dos días más tarde, La Libertad Avanza oficializó el cambio en la cima de la lista bonaerense cuando Diego Santilli reemplazó al renunciado José Luis Espert.

Horas antes de la reunión, el diputado bullrichista Damián Arabia abandonó la bancada del PRO y anunció por X que seguirá los pasos de su mentora y pasará a integrar las filas del bloque de La Libertad Avanza. “Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante”, se justificó.

