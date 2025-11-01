Tras los dichos de Macri, crece la presión en el PRO para redefinir su vínculo con Milei y La Libertad Avanza

En esa misma línea, la diputada Silvia Lospennato, próxima a sumarse al bloque porteño, admitió que “no todos los votantes del PRO estaban de acuerdo con la alianza con LLA”. En una actividad de la Fundación Pensar, remarcó: “El PRO sigue existiendo. No vamos a claudicar en lo que creemos importante. Queremos una justicia con gente proba, vamos a insistir con la ficha limpia, aunque quedemos solos”.