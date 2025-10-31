El Gobierno nacional postergó nuevamente el aumento del impuesto a los combustibles

El decreto establece que, entre el 1 y el 30 de noviembre, se aplicarán aumentos parciales en los montos fijos de los impuestos. Específicamente, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentará $15,557 por litro para las naftas sin plomo (de hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono subirá $0,953. En el caso del gasoil, el incremento será de $12,639 en el impuesto principal, $6,844 en el tratamiento diferencial para la Patagonia y $1,441 en el tributo al carbono.