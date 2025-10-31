El Gobierno nacional postergó nuevamente el aumento del impuesto a los combustibles

El Gobierno nacional decidió aplazar, una vez más, la aplicación completa de los incrementos impositivos sobre la nafta y el gasoil. La medida, formalizada a través del Decreto 782/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, modificó el Decreto 617/2025 y extendió hasta el 1 de diciembre de 2025 el plazo para implementar en su totalidad las actualizaciones correspondientes al año 2024 y los dos primeros trimestres de 2025.
El decreto establece que, entre el 1 y el 30 de noviembre, se aplicarán aumentos parciales en los montos fijos de los impuestos. Específicamente, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentará $15,557 por litro para las naftas sin plomo (de hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono subirá $0,953. En el caso del gasoil, el incremento será de $12,639 en el impuesto principal, $6,844 en el tratamiento diferencial para la Patagonia y $1,441 en el tributo al carbono.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, justificó la prórroga en la necesidad de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".
Se destacó que las actualizaciones de estos impuestos se realizan trimestralmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, pero sus efectos fueron diferidos en reiteradas ocasiones para mitigar el impacto en los precios finales de los combustibles.
Según el artículo 2° del decreto, los incrementos pendientes comenzarán a regir plenamente a partir del 1 de diciembre de 2025.