Milei inicia una nueva etapa de Gobierno con cambios en el gabinete y el foco en las reformas

Adorni destacó que esta etapa representa un cambio estructural en el Gobierno y que su gestión buscará el consenso y un enfoque federal. El Gobierno impulsará un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, para buscar acuerdos con las provincias y el Congreso. Adorni explicó que el reemplazo de Francos por Santilli respondió a una transición natural dentro del equipo de Gobierno, con el objetivo de consolidar el rumbo económico y político del país.