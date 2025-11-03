Milei inicia una nueva etapa de Gobierno con cambios en el gabinete y el foco en las reformas

Tras un fin de semana de designaciones, el presidente Javier Milei se reunirá hoy con su nuevo gabinete, para marcar el inicio de una nueva etapa en su gestión. Manuel Adorni, el flamante jefe de Gabinete, encabezará su primera reunión como titular del equipo ministerial, y anticipó que la prioridad será avanzar en las reformas que Argentina necesita.
La reunión, programada para las 9.30 en la Casa Rosada, reunirá a los principales funcionarios, que incluyen al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. El flamante ministro reemplazó a Lisandro Catalán, mientras que Adorni sucedió a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Ambos funcionarios no asumirán sus bancas legislativas para dedicarse de lleno a sus nuevas funciones.
La designación de Santilli, anunciada ayer, buscará fortalecer la relación con el PRO. Adorni expresó su bienvenida a Santilli a través de redes sociales, al resaltar la importancia de avanzar en las reformas necesarias para el país. Santilli agradeció la confianza del Presidente y se comprometió a trabajar en las reformas estructurales que permitan el crecimiento, la generación de empleo y la atracción de inversiones.
Se anticiparon más cambios en el Gabinete, ya que Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso.
La primera reunión con los nuevos integrantes
En la reunión de hoy, también participará el canciller Pablo Quirno. Se espera que se aborden temas centrales para la agenda legislativa de noviembre, con énfasis en el Presupuesto 2026 y las próximas medidas económicas. También se reconocerá la labor de Francos y Catalán.
Adorni destacó que esta etapa representa un cambio estructural en el Gobierno y que su gestión buscará el consenso y un enfoque federal. El Gobierno impulsará un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, para buscar acuerdos con las provincias y el Congreso. Adorni explicó que el reemplazo de Francos por Santilli respondió a una transición natural dentro del equipo de Gobierno, con el objetivo de consolidar el rumbo económico y político del país.