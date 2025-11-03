Secciones
Política

Milei inicia una nueva etapa de Gobierno con cambios en el gabinete y el foco en las reformas

Se anticiparon más cambios, ya que Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso.

CAMBIOS EN EL GABINETE. Tras la salida de Francos, Adorni es el nuevo jefe de Gabinete de Ministros. CAMBIOS EN EL GABINETE. Tras la salida de Francos, Adorni es el nuevo jefe de Gabinete de Ministros.
Hace 1 Hs

Tras un fin de semana de designaciones, el presidente Javier Milei se reunirá hoy con su nuevo gabinete, para marcar el inicio de una nueva etapa en su gestión. Manuel Adorni, el flamante jefe de Gabinete, encabezará su primera reunión como titular del equipo ministerial, y anticipó que la prioridad será avanzar en las reformas que Argentina necesita.

La reunión, programada para las 9.30 en la Casa Rosada, reunirá a los principales funcionarios, que incluyen al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. El flamante ministro reemplazó a Lisandro Catalán, mientras que Adorni sucedió a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Ambos funcionarios no asumirán sus bancas legislativas para dedicarse de lleno a sus nuevas funciones.

La designación de Santilli, anunciada ayer, buscará fortalecer la relación con el PRO. Adorni expresó su bienvenida a Santilli a través de redes sociales, al resaltar la importancia de avanzar en las reformas necesarias para el país. Santilli agradeció la confianza del Presidente y se comprometió a trabajar en las reformas estructurales que permitan el crecimiento, la generación de empleo y la atracción de inversiones.

Se anticiparon más cambios en el Gabinete, ya que Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso.

La primera reunión con los nuevos integrantes

En la reunión de hoy, también participará el canciller Pablo Quirno. Se espera que se aborden temas centrales para la agenda legislativa de noviembre, con énfasis en el Presupuesto 2026 y las próximas medidas económicas. También se reconocerá la labor de Francos y Catalán.

Adorni destacó que esta etapa representa un cambio estructural en el Gobierno y que su gestión buscará el consenso y un enfoque federal. El Gobierno impulsará un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, para buscar acuerdos con las provincias y el Congreso. Adorni explicó que el reemplazo de Francos por Santilli respondió a una transición natural dentro del equipo de Gobierno, con el objetivo de consolidar el rumbo económico y político del país.

Temas Javier Milei Buenos AiresCasa RosadaPatricia BullrichDiego SantilliLuis PetriManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gobernador de Salta pidió que Manuel Adorni sea un jefe de Gabinete con poder de decisión y lanzó críticas a Mauricio Macri

El gobernador de Salta pidió que Manuel Adorni sea un jefe de Gabinete con poder de decisión y lanzó críticas a Mauricio Macri

Manuel Adorni habló sobre la salida de Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”

Manuel Adorni habló sobre la salida de Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”

Manuel Adorni habló tras su designación como jefe de Gabinete y prometió profundizar las reformas estructurales

Manuel Adorni habló tras su designación como jefe de Gabinete y prometió "profundizar las reformas estructurales"

En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
3

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
4

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”
6

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Más Noticias
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Cuál fue la última reforma del Código Penal?

¿Cuál fue la última reforma del Código Penal?

Se disipó el riesgo político y el Banco Central va por más reservas

Se disipó el riesgo político y el Banco Central va por más reservas

Comentarios