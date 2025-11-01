Tras la goleada electoral, el rol del gendarme Trump ayuda, pero un Milei manso se consolida

En este aspecto, donde la cosa no se termina de encauzar pone la mirada en cómo seguirá dándose la política puertas adentro de la guarida, donde hoy prevalece la mayor fortaleza política del hoy segundo león de la manada, el presidente argentino que va en busca de mayor gobernabilidad. Tras haberse hecho de casi 100 diputados por la elección más los pases del ala bullrichista del PRO, lo que le asegura a Milei que tiene para sí el tercio que necesita para bloquear instancias de juicio político o para que no le rechacen los vetos, por ejemplo y de haber armado un bloque de 19 senadores propios, lo que falta ahora es sumar hasta llegar a 129 y 37 bancas en Diputados y el Senado, respectivamente para tener quórum propio y mayoría simple. Para eso, se confía en que habrá otros aliados circunstanciales, especialmente en los votos de los legisladores que dependen de los gobernadores.