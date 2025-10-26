Secciones
Política

Elecciones legislativas 2025: La Libertad Avanza ganó con el 40,84% y Milei revalida su poder en las urnas

Con el 90,88% de las mesas escrutadas, el oficialismo obtiene 64 bancas en Diputados y se impone en la mayoría del país. Fuerza Patria quedó segunda con el 24,5% y el debut de la boleta única papel fue bien recibido.

Elecciones legislativas 2025: La Libertad Avanza ganó con el 40,84% y Milei revalida su poder en las urnas
Hace 14 Min

El Gobierno Nacional logró salir airoso y se mantiene de pie tras la elección legislativa, una prueba crucial para los dos años de gestión que le quedan por delante a Javier Milei. En un resultado que causó sorpresa, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,84% de los votos y pelea por quedarse con la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo, donde había perdido por 13 puntos en los comicios locales del 7 de septiembre.

Con el 90,88% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales difundidos por el jefe de Gabinete Guillermo Francos fueron los siguientes:

La Libertad Avanza (LLA): 40,84% – 64 bancas de diputados

Fuerza Patria (FP): 24,50% – 31 bancas de diputados

“Es un hecho histórico la implementación de la boleta única papel, de una eficiencia, rapidez y seguridad”, afirmó Francos al presentar los datos oficiales a las 21.20.

Elecciones legislativas 2025: La Libertad Avanza ganó con el 40,84% y Milei revalida su poder en las urnas

Un triunfo con impacto nacional

Las claves del éxito libertario se explican por la remontada en Buenos Aires, los triunfos en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y una contundente victoria en la Ciudad de Buenos Aires, donde LLA compitió en alianza con el Pro.

La fuerza oficialista también se impone en Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

En Buenos Aires, el escenario es de paridad, aunque Diego Santilli, reemplazante de José Luis Espert al frente de la boleta, podría quedarse con el primer puesto.

Por su parte, Fuerza Patria no logró mantener la ventaja que había obtenido en septiembre. Analistas atribuyen la merma a la pasividad de los intendentes bonaerenses, que solo se movilizaron con fuerza cuando el distrito propio estuvo en juego. Este resultado reaviva la interna peronista de cara a 2027.

El PJ mantuvo su dominio en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y La Pampa, aunque por márgenes menores a los esperados.

Provincias Unidas y la izquierda, sin despegar

La alianza Provincias Unidas, integrada por seis gobernadores sin referencia nacional, no logró romper la polarización y no ganó ni siquiera en sus territorios de origen. Su proyección hacia 2027 se complica.

El Frente de Izquierda se ubica en el tercer puesto nacional y pone en juego cuatro de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados.

Nuevo Congreso y poder de veto

Con estos resultados, el balance parlamentario es favorable al oficialismo. En el Senado, LLA no renueva bancas y sumará escaños, aunque sin mayoría propia. En Diputados, el oficialismo engrosará su representación desde el 10 de diciembre y podría alcanzar, junto a sus aliados, el tercio necesario para sostener vetos presidenciales.

La clave estará en los legisladores del centro, que definirán el quórum y la suerte de los proyectos oficiales.

Participación y boleta única: balance positivo

La participación fue del 68% del padrón, según la Cámara Nacional Electoral. Aunque el dato refleja un ausentismo mayor que en 2021 y 2023, el debut de la boleta única de papel fue recibido con elogios por su agilidad y claridad.

Temas Javier Milei
