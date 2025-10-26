Elecciones legislativas 2025: La Libertad Avanza ganó con el 40,84% y Milei revalida su poder en las urnas

El Gobierno Nacional logró salir airoso y se mantiene de pie tras la elección legislativa, una prueba crucial para los dos años de gestión que le quedan por delante a Javier Milei. En un resultado que causó sorpresa, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,84% de los votos y pelea por quedarse con la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo, donde había perdido por 13 puntos en los comicios locales del 7 de septiembre.