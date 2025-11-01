Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

“Servicio a la Patria”: la respuesta del Gobierno a Francos

En la Oficina presidencial difundieron un mensaje en agradecimiento a la función que cumplió Francos desde sus inicios en el Estado. El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. (...) ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas”, redactaron.