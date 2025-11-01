Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Tras semanas de especulaciones en el Gobierno nacional, dos funcionarios confirmaron su renuncia al equipo del presidente Javier Milei. Por un lado, Guillermo Francos abandonó su cargo en la Jefatura de Gabinete, y será reemplazado por el actual vocero Manuel Adorni; mientras que el tucumano y ex jefe de Gabinete, Lisandro Catalán, oficializó su retirada a través de redes sociales.
Los cambios en el Gobierno se reafirmaron tras una reunión en la Quinta de Olivos. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, publicó Francos en X.
Además, el funcionario agradeció “profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, pero no dio detalles sobre su futuro en el equipo presidencial, a pesar de que en las últimas semanas trascendió que podría ser designado en un cargo diplomático.
El paso por el ex jefe de Gabinete fue protagónico en la reunión con los 18 gobernadores y dos vices que se llevó a cabo esta semana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde también participó el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo. Catalán coordinó la convocatoria junto a Francos.
A estos encuentros se refirió el ex funcionario. Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, comentó.
Sin condicionamientos
En tanto, la renuncia de Catalán también fue difundida a través de redes sociales. Allí, el ex ministro del Interior detalló: “agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.
Ambas salidas se producen en un contexto de reestructuración del Gabinete nacional, en el que se perfila un rediseño de las funciones centrales del Ejecutivo. Todavía no se anunció quién reemplazará a Catalán en el cargo que abandona, aunque en los últimos días trascendió el nombre del asesor presidencial Santiago Caputo como posible sucesor.
La renuncia de Catalán se da menos de dos meses después de su designación al frente de la cartera, formalizada mediante el Decreto 672/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Su desembarco estuvo directamente ligado a la decisión del Gobierno de restablecer el Ministerio del Interior, que hasta ese momento había sido reducido a una secretaría bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete. La medida formó parte de un conjunto de reacomodamientos impulsados tras el traspié electoral que La Libertad Avanza (LLA) sufrió en la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, en el Gobierno nacional se conformaron tres nuevas mesas de trabajo -Política, Bonaerense y Federal- y se reconfiguró la estructura ministerial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 658/2025), que modificó la Ley de Ministerios N° 22.520. El nuevo esquema quedó integrado por nueve carteras: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.
“Servicio a la Patria”: la respuesta del Gobierno a Francos
En la Oficina presidencial difundieron un mensaje en agradecimiento a la función que cumplió Francos desde sus inicios en el Estado. El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. (...) ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas”, redactaron.
Representante de Trump: llegó al país el embajador norteamericano
El embajador para la Argentina designado por Donald Trump, Peter Lamelas, llegó ayer a Buenos Aires para asumir frente de la embajada de Estados Unidos, según lo informó la embajada a través de sus redes sociales. La llegada del enviado de Trump se da luego del salvataje financiero a la administración libertaria y después del abierto apoyo del presidente de Estados Unidos al Gobierno para las elecciones legislativas. Además, Lamelas llega para limitar “la influencia maligna” de China para el país.