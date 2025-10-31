Milei prepara una "gira federal" y planea visitar provincias todos los meses

Tras el relanzamiento del vínculo entre el Gobierno nacional y las provincias con el encuentro de este jueves en Casa Rosada, Javier Milei planea iniciar una serie de visitas mensuales al interior del país. El objetivo, según señalan desde el oficialismo, es “bajar al territorio”, mantener contacto directo con los referentes locales y consolidar la relación con los mandatarios provinciales durante los próximos dos años de gestión.
En el entorno presidencial no descartan incluso que algunas de esas visitas incluyan reuniones de gabinete fuera de Buenos Aires, una práctica poco habitual en la política nacional y que el Gobierno considera clave para mostrar cercanía y dinamismo.
La primera escala ya tiene fecha tentativa: jueves 13 de noviembre, en Corrientes, una provincia donde La Libertad Avanza se ubicó en segundo lugar en las elecciones del último domingo, detrás del espacio del gobernador radical Gustavo Valdés, integrante del bloque de Provincias Unidas y uno de los mandatarios presentes en el encuentro de Casa Rosada.
Antes de esa visita, Milei tendrá dos compromisos internacionales: viajará a Miami, Estados Unidos, para participar del American Business Forum, y luego a La Paz, Bolivia, donde asistirá el sábado 8 a la asunción del presidente electo Rodrigo Paz.
Una nueva etapa de diálogo
El encuentro del jueves marcó un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores. Fue la respuesta concreta al llamado que Milei había hecho el domingo pasado, cuando convocó a los mandatarios a construir un acuerdo federal que sirva de base para los próximos años de gestión.
Durante la reunión, el Presidente pidió el apoyo de las provincias para avanzar con la discusión del Presupuesto 2026 y con las reformas estructurales de segunda generación que impulsa el Gobierno.
Participaron 20 referentes provinciales, entre ellos: Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza, en reemplazo de Alfredo Cornejo), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vicegobernadora de Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Silvana Schneider (vicegobernadora de Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
“Trabajar con todos”
Al finalizar el cónclave, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó el espíritu de cooperación del encuentro: “El Presidente agradece a todos los gobernantes que coinciden y comprenden los cambios que Argentina necesita con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro”, señaló.
Y agregó: “Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero de crecimiento”.
Adorni explicó que esa recuperación requiere cumplir algunas premisas esenciales: “Potenciar el ahorro y aumentar la inversión, porque la prosperidad económica vendrá solo de la mano del sector privado y del respeto a la propiedad privada, que es un pilar básico para estimular la inversión y convivir pacíficamente en sociedad”.
Con esta nueva agenda federal, Milei busca equilibrar la gestión entre la administración central y las provincias, consolidar alianzas políticas y, al mismo tiempo, proyectar su liderazgo hacia los comicios de 2027, publicó La Nación. En la Casa Rosada confían en que las recorridas y el contacto directo con la gente le permitirán fortalecer su imagen y sostener el impulso político que el Gobierno logró en las últimas semanas.