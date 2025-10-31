Milei prepara una "gira federal" y planea visitar provincias todos los meses

Con esta nueva agenda federal, Milei busca equilibrar la gestión entre la administración central y las provincias, consolidar alianzas políticas y, al mismo tiempo, proyectar su liderazgo hacia los comicios de 2027, publicó La Nación. En la Casa Rosada confían en que las recorridas y el contacto directo con la gente le permitirán fortalecer su imagen y sostener el impulso político que el Gobierno logró en las últimas semanas.