El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

En otros países de latinoamérica, por ejemplo, Uruguay la aprobó en noviembre pasado. Según Mario Sebastiani, médico especialista en obstetricia del Hospital Italiano, la ley uruguaya representa un paso muy importante. El profesional considera que la vida es un derecho y no un deber, mucho menos una obligación. Cuando el pasaje de la vida a la muerte se acompaña de dolor y sufrimiento, la medicina no debería ignorar la petición del paciente de elegir cómo y cuándo darle un final a sus días, sostiene.