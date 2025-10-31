Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Tras la reunión, el portavoz presidencial remarcó que “la voluntad” de MIlei es “trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero del crecimiento”. Sostuvo que el jefe de Estado plantea una serie de premisas centrales, entre ellas “potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada, que es la base para estimular la inversión y convivir pacíficamente en sociedad”. E insistió con que el objetivo del Gobierno es “generar las condiciones para el crecimiento de los salarios, que vendrá de la mano de la inversión y del aumento de la productividad, y terminar con la estafa de la redistribución de la nada misma”. Según indicó, estos lineamientos se enmarcan en los acuerdos del Pacto de Mayo y en el Presupuesto 2026, que “garantiza el equilibrio fiscal y la sustentabilidad de las políticas”.