Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

A algunos los recibió con un saludo frío. A otros, con un abrazo. En este último grupo estuvo el tucumano Osvaldo Jaldo. Pero, más allá del tono formal o de la cordialidad de la bienvenida, el presidente Javier Milei cumplió su primer objetivo tras las elecciones del domingo: recibir a una veintena de gobernadores en la Casa Rosada y dar una señal de diálogo con las provincias.
El encuentro, que había sido anticipado por el propio tranqueño este martes, en una entrevista con “Panorama Tucumano” (LG Play), no contaba en la previa con una agenda estipulada. Pero, una vez concretado el mitin, el portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó en rueda de prensa que la intención del jefe de Estado era dialogar con los líderes de los distritos sobre las medidas que pretende La Libertad Avanza (LLA) para esta etapa de la gestión. “El primer desafío del nuevo Congreso debe ser la modernización laboral, la reforma tributaria y del Código Penal”, sostuvo Adorni.
A su vez, Jaldo ratificó lo que había anticipado en la previa a la visita a la sede de Balcarce 50. “Somos una provincia chica, pero siempre con un gran espíritu colaborativo para que a nuestra querida patria le vaya bien. Ese es el motivo de mi presencia y del aporte que vamos a hacer desde la Gobernación de Tucumán”, afirmó el mandatario.
En ese sentido, señaló que los gobernadores en general han tenido una mirada positiva respecto al diálogo con la Casa Rosada, y subrayó que desde Tucumán la predisposición ha sido clara desde el primer día. “Siempre hemos mantenido ese espíritu. Y, así como estamos dispuestos a acompañar, también esperamos la reciprocidad del Gobierno Nacional para con el pueblo tucumano”, enfatizó.
Además, valoró los recientes cambios en el Gabinete nacional, y se mostró optimista respecto a su posible impacto. “Toda decisión que sea para mejorar la gestión y resolver los problemas de la gente, contará con nuestro apoyo”, manifestó el tranqueño.
Los presentes
Milei recibió un importante respaldo a su gestión en las elecciones de medio término, con una quincena de distritos pintados de violeta y nuevos representantes en la próxima composición del Congreso nacional.
Si bien Tucumán fue uno de los pocos distritos del país en los que el peronismo obtuvo una clara victoria (cosechó más del 50% de los sufragios, más allá de haber repartido bancas equitativamente con los libertarios), Jaldo fue uno de los primeros convocados por la Casa Rosada. Además del tranqueño, ayer estuvieron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vicegobernadora en Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice de Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz).
Por el lado de la Nación, además de Milei, estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Lisandro Catalán (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación) y el asesor Santiago Caputo, entre otros. Además, concurrió Martín Menem (presidente cámara de Diputados), aunque no estuvo la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.
Tras la reunión, el portavoz presidencial remarcó que “la voluntad” de MIlei es “trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero del crecimiento”. Sostuvo que el jefe de Estado plantea una serie de premisas centrales, entre ellas “potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada, que es la base para estimular la inversión y convivir pacíficamente en sociedad”. E insistió con que el objetivo del Gobierno es “generar las condiciones para el crecimiento de los salarios, que vendrá de la mano de la inversión y del aumento de la productividad, y terminar con la estafa de la redistribución de la nada misma”. Según indicó, estos lineamientos se enmarcan en los acuerdos del Pacto de Mayo y en el Presupuesto 2026, que “garantiza el equilibrio fiscal y la sustentabilidad de las políticas”.
Adorni reiteró los conceptos de la administración libertaria, en cuanto a que “sin equilibrio fiscal ni un Estado eficiente, la iniciativa privada se asfixia bajo el peso de lo público”. “Para que haya trabajo y buenos salarios, tiene que haber inversión, y para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad”, afirmó.
Para el corto plazo, anticipó, la intención es avanzar con las iniciativas en materia laboral, tributaria y en la legislación penal de fondo. El objetivo de algunos de estos cambios, añadió, es “eliminar impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”. “El país está en un momento bisagra”, aseveró.
Kicillof criticó el destrato: “El Gobierno construyó la foto que le pidió Trump”, lanzó
Tras quedar excluido de la reunión a la que convocó el Gobierno nacional con una veintena de gobernadores, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó como un error estratégico esa decisión del presidente Javier Milei. Durante una entrevista en Radio 10, el mandatario subrayó que su exclusión, junto a las de otros mandatarios provinciales, representa no solo un gesto de desprecio hacia una parte significativa de la población, sino también una señal preocupante sobre la orientación política y el federalismo en el país.
En su análisis, Kicillof remarcó que la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 40 % de la recaudación fiscal nacional y concentra la mitad de la fuerza industrial y laboral del país. Según sus palabras, la exclusión de los gobernadores que representan a casi la mitad de la Argentina en discusiones sobre temas fiscales y laborales constituye una omisión grave. “A la provincia de Buenos Aires le deben más de 12 billones de pesos en fondos de seguridad, incentivo docente y obras públicas”, denunció Kicillof, aludiendo a la quita de recursos que, según él, el Gobierno nacional ejecutó de manera “ilegal” y en contravención de la ley.
En el plano político, Kicillof interpretó la exclusión como parte de una estrategia del presidente Javier Milei para construir una imagen de consenso selectivo, influida por recomendaciones de figuras internacionales como el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y enviados estadounidenses.
“El Gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump”, sostuvo el gobernador, quien también señaló que la intervención de Estados Unidos en la política argentina ha alcanzado niveles inéditos. “Nunca pasó que el ministro de Economía y el presidente norteamericano se involucraran de esta manera en un proceso electoral en la Argentina”, expresó Kicillof. Y apuntó directamente contra Milei: “Te salvó Trump, loco. Estabas en la cornisa”.
Buenos Aires, una incógnita: el escrutinio definitivo confirmó los resultados en los cinco distritos
El escrutinio definitivo de las elecciones del domingo pasado confirmó los resultados del recuento provisorio que difundió el Gobierno en cinco de los ocho distritos donde había diferencias de menos del 1%. Mientras tanto, en otros dos no se esperaban cambios, aunque restaba despejar la principal incógnita: la provincia de Buenos Aires.
El recuento definitivo en esta jurisdicción clave se puso en marcha a las 8 de la mañana del pasado miércoles y se prevé que la tarea se extienda hasta la semana que viene.
En el vasto territorio bonaerense, sobre más de nueve millones de votos emitidos, la diferencia entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria quedó establecida en 46.000 sufragios. El triunfo de los candidatos de Javier Milei fue la principal novedad que tuvo la jornada electoral, además de una victoria categórica en la suma de todo el país por sobre las distintas listas peronistas.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los ojos están puestos sobre el recuento legal de los votos para dirimir quién ingresa en Diputados: Martín Lousteau o Valeria Rodrígues Trimarchi, de la lista de LLA.
Todo indica que el actual senador estará en la Cámara baja, más allá de que la diferencia en la distribución por el sistema D’Hont está en torno a poco más de 1.400 votos.
Lo que sí se conoció entre el míerciles y ayer fueron los resultados en cinco de las ocho provincias donde hubo diferencias en torno al 1%. En todos los casos, LLA peleaba el primero o segundo lugar. De acuerdo a los datos oficiales, en Chaco y en Chubut se ratificó el triunfo de LLA, mientras que en La Pampa, La Rioja y Santa Cruz, las victorias confirmadas fueron para el peronismo.
En Río Negro y en Corrientes, que también tuvieron paridad, fuentes del oficialismo y la oposición admitieron que, si bien continuaban las tareas de supervisión del conteo original, no se preveían cambios en el orden ni en la distribución de las bancas.
Milei quedó conforme: “Les propuse que trabajemos para hacer grande a Argentina”
El presidente Javier Milei se refirió a la reunión que encabezó con un amplio grupo de gobernadores en la Casa Rosada, y la calificó de “extremadamente positiva”. El mandatario precisó que se abordaron cuestiones de “largo y mediano plazo”, que van desde la aprobación del Presupuesto 2026 hasta una reforma de la coparticipación.
“Yo creo que fue una reunión extremadamente positiva, en la cual hemos logrado estar de acuerdo con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa”, señaló Milei.
Por otra parte, se refirió a los cuatro gobernadores excluidos que no fueron invitados al cónclave en Casa Rosada, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof. “Si recistaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede”, afirmó. Y por medio de una chicana completó: “Nos juntamos con personas a las que dos más dos, les da cuatro”.
Tras ello, el mandatario brindó detalles sobre la hoja de ruta planteada esta tarde en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.
“Les propuse que trabajemos juntos para hacer grande a Argentina nuevamente. Hubo muchas reflexiones muy interesantes en la reunión, por ejemplo las de ‘Nacho’ Torres o Martín Llaryora, pero claramente separar lo que es de corto y largo plazo, porque hay reclamos como la coparticipación, que viene del 1994″, indicó el mandatario en diálogo con A24.
Y sobre lo planteado esta tarde precisó: “Estoy dispuesto a dar el debate de la correspondencia fiscal y del federalismo, y estaría encantado de la vida de avanzar en una reforma en la cual uno tiene que recaudar los impuestos de lo que decide gastar. Pero eso está del 94′ y nadie lo pudo arreglar. Pero está bueno sentar las bases de un presupuesto base cero”.
El jefe de Estado confirmó que hoy se reunirá con Mauricio Macri: “Él siempre se acercó con generosidad y me aportó elementos de su experiencia. Algunos los tomé, otros no. Hay cosas que me gustaría que funcionen mejor y él tiene la llave”, remarcó.