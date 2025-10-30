Secciones
Política

Manuel Adorni, tras la reunión de Milei con los gobernadores: “El próximo Congreso será el más reformista de la historia”

“Es voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las identidades políticas”, dijo esta noche el portavoz Adorni al cabo del encuentro; la administración libertaria fijó su agenda para tratar en el Congreso tras el recambio del 10 de diciembre.

Manuel Adorni, tras la reunión de Milei con los gobernadores: “El próximo Congreso será el más reformista de la historia”
Hace 1 Hs

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa tras la reunión encabezada por el presidente Javier Milei con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en un encuentro clave destinado a buscar apoyo político para el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Gobierno libertario busca impulsar en la segunda mitad de su mandato.

La convocatoria, realizada en el Salón Eva Perón del primer piso, contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Adorni. Desde el Ejecutivo señalaron que se trató de una reunión “generalista y de consenso”, aunque admitieron que el respaldo al Presupuesto 2026 fue el eje central de la conversación.

Manuel Adorni. Manuel Adorni.

Entre los asistentes se destacaron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza, en reemplazo de Alfredo Cornejo), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Zulema Reina (vicegobernadora de Neuquén, por Rolando Figueroa).

También participaron Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La convocatoria tuvo una amplia aceptación entre los firmantes del Pacto de Mayo, aunque no tuvieron representación las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. El bonaerense Axel Kicillof fue el único ausente por decisión del Ejecutivo nacional, que no lo invitó al encuentro.

Durante su exposición ante la prensa, Adorni destacó que “el próximo Congreso seguramente será el más reformista de la historia”, en referencia a las iniciativas que el Gobierno enviará al Parlamento, entre ellas la reforma laboral elaborada por Federico Sturzenegger, a la que calificó como el “primer desafío del Congreso”, ya que “apunta a vincular el trabajo con la productividad y terminar con la industria del juicio”.

El vocero explicó que el paquete de medidas busca “potenciar el ahorro, aumentar la inversión y generar el marco para el crecimiento de los salarios”, remarcando que “el crecimiento vendrá solo del sector privado”. Además, subrayó la importancia de impulsar el Pacto de Mayo, respaldado por los gobernadores presentes, y sostuvo que “si lo impulsamos, cada provincia argentina puede ser una potencia en sí misma”.

Adorni definió el momento actual como “un momento bisagra para el país” y reafirmó la voluntad del Gobierno de continuar reduciendo la presión fiscal: “Menos impuestos”, sintetizó, al describir una de las banderas centrales de la administración Milei.

Con esta reunión, Milei buscó consolidar una base de apoyo federal que permita aprobar las reformas económicas y políticas que marcarán la segunda etapa de su gobierno.



Temas Osvaldo JaldoJavier MileiManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo: “Nos estamos uniendo para defender y cuidar nuestra querida provincia”

Jaldo: “Nos estamos uniendo para defender y cuidar nuestra querida provincia”

Jaldo reunió a todo su gabinete: “Queremos una gestión más fuerte y cercana a la gente”

Jaldo reunió a todo su gabinete: “Queremos una gestión más fuerte y cercana a la gente”

Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
3

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
4

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
5

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
6

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Más Noticias
Nieva, sobre el paro de municipales: “Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito”

Nieva, sobre el paro de municipales: “Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito”

Empleados municipales de la capital, de paro por “abusos, persecución laboral y traslados injustificados”

Empleados municipales de la capital, de paro por “abusos, persecución laboral y traslados injustificados”

La CGT reúne a su mesa chica y define plan de acción frente a la flexibilización laboral

La CGT reúne a su mesa chica y define plan de acción frente a la flexibilización laboral

Reforma laboral: Sturzenegger respondió a las críticas sobre la jornada extendida

Reforma laboral: Sturzenegger respondió a las críticas sobre la jornada extendida

Scott Bessent elogió a Milei tras las elecciones y anticipó un fuerte respaldo del mercado

Scott Bessent elogió a Milei tras las elecciones y anticipó un fuerte respaldo del mercado

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

El ex comisionado de Las Cejas afronta un cargo de $6 millones por no rendir cuentas

El ex comisionado de Las Cejas afronta un cargo de $6 millones por no rendir cuentas

Comentarios