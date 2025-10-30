Manuel Adorni, tras la reunión de Milei con los gobernadores: “El próximo Congreso será el más reformista de la historia”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa tras la reunión encabezada por el presidente Javier Milei con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en un encuentro clave destinado a buscar apoyo político para el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Gobierno libertario busca impulsar en la segunda mitad de su mandato.
La convocatoria, realizada en el Salón Eva Perón del primer piso, contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Adorni. Desde el Ejecutivo señalaron que se trató de una reunión “generalista y de consenso”, aunque admitieron que el respaldo al Presupuesto 2026 fue el eje central de la conversación.
Entre los asistentes se destacaron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza, en reemplazo de Alfredo Cornejo), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Zulema Reina (vicegobernadora de Neuquén, por Rolando Figueroa).
También participaron Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
La convocatoria tuvo una amplia aceptación entre los firmantes del Pacto de Mayo, aunque no tuvieron representación las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. El bonaerense Axel Kicillof fue el único ausente por decisión del Ejecutivo nacional, que no lo invitó al encuentro.
Durante su exposición ante la prensa, Adorni destacó que “el próximo Congreso seguramente será el más reformista de la historia”, en referencia a las iniciativas que el Gobierno enviará al Parlamento, entre ellas la reforma laboral elaborada por Federico Sturzenegger, a la que calificó como el “primer desafío del Congreso”, ya que “apunta a vincular el trabajo con la productividad y terminar con la industria del juicio”.
El vocero explicó que el paquete de medidas busca “potenciar el ahorro, aumentar la inversión y generar el marco para el crecimiento de los salarios”, remarcando que “el crecimiento vendrá solo del sector privado”. Además, subrayó la importancia de impulsar el Pacto de Mayo, respaldado por los gobernadores presentes, y sostuvo que “si lo impulsamos, cada provincia argentina puede ser una potencia en sí misma”.
Adorni definió el momento actual como “un momento bisagra para el país” y reafirmó la voluntad del Gobierno de continuar reduciendo la presión fiscal: “Menos impuestos”, sintetizó, al describir una de las banderas centrales de la administración Milei.
Con esta reunión, Milei buscó consolidar una base de apoyo federal que permita aprobar las reformas económicas y políticas que marcarán la segunda etapa de su gobierno.