Manuel Adorni, tras la reunión de Milei con los gobernadores: “El próximo Congreso será el más reformista de la historia”

Durante su exposición ante la prensa, Adorni destacó que “el próximo Congreso seguramente será el más reformista de la historia”, en referencia a las iniciativas que el Gobierno enviará al Parlamento, entre ellas la reforma laboral elaborada por Federico Sturzenegger, a la que calificó como el “primer desafío del Congreso”, ya que “apunta a vincular el trabajo con la productividad y terminar con la industria del juicio”.