Los motivos por los que Javier Milei dejó fuera a Axel Kicillof de la reunión con gobernadores

Además, el Presidente destacó su disposición a debatir una reforma fiscal y federal. “Estoy dispuesto a dar el debate de la correspondencia fiscal y del federalismo, y estaría encantado de la vida de avanzar en una reforma en la cual uno tiene que recaudar los impuestos de lo que decide gastar. Pero eso está del 94′ y nadie lo pudo arreglar. Pero está bueno sentar las bases de un presupuesto base cero”, precisó.