Los motivos por los que Javier Milei dejó fuera a Axel Kicillof de la reunión con gobernadores

Javier Milei calificó este jueves como “extremadamente positiva” la reunión que encabezó con un amplio grupo de gobernadores en la Casa Rosada. Además, el mandatario se refirió a los cuatro gobernadores que no fueron invitados al encuentro, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof.
“Si recitaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede”, afirmó Milei, y con una chicana agregó: “Nos juntamos con personas a las que dos más dos, les da cuatro”.
Durante la reunión, realizada en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, Milei planteó una hoja de ruta con objetivos comunes. “Les propuse que trabajemos juntos para hacer grande a Argentina nuevamente. Hubo muchas reflexiones muy interesantes en la reunión, por ejemplo las de Nacho Torres o Martín Llaryora, pero claramente separar lo que es de corto y largo plazo, porque hay reclamos como la coparticipación, que viene del 94′”, explicó.
Además, el Presidente destacó su disposición a debatir una reforma fiscal y federal. “Estoy dispuesto a dar el debate de la correspondencia fiscal y del federalismo, y estaría encantado de la vida de avanzar en una reforma en la cual uno tiene que recaudar los impuestos de lo que decide gastar. Pero eso está del 94′ y nadie lo pudo arreglar. Pero está bueno sentar las bases de un presupuesto base cero”, precisó.