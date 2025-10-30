Javier Milei, sobre la reunión con los gobernadores: “Fue extremadamente positiva”

En diálogo con A24, el mandatario afirmó que uno de los puntos clave de la reunión fue la reforma laboral y dijo que "hay consenso absoluto". "Argentina tiene un régimen laboral que está absolutamente anacrónico. ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando usted tiene a la mitad de los trabajadores están en el mercado informal. Los propios sindicalistas lo admiten. ¿Cómo funciona? La gente gana derechos porque los que están en el sector informal no tienen ninguno. Usted puede seguir adhiriendo a los contratos que están vigentes hoy. La diferencia es para adelante, para el que tiene que ingresar al mercado laboral o los jóvenes. Cuando usted asegura el empleo de los que están, y eso genera desempleo en los jóvenes y se terminan yendo por Ezeiza porque encuentran laburo", afirmó.