Secciones
Política

El gobierno de Milei apuesta a la reforma laboral de Sturzenegger y desmiente la jornada de 12 horas

La iniciativa plantea cambios en el régimen laboral, con modificaciones en el cálculo indemnizatorio, la antigüedad y las vacaciones, entre otros puntos.

Reunión del Consejo de Mayo este año. ARCHIVO Reunión del Consejo de Mayo este año. ARCHIVO
Hace 16 Min

El gobierno de Javier Milei busca avanzar con la reforma laboral, basada en el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con un equipo técnico y la Universidad de San Andrés, en el marco del Consejo de Mayo. 

La iniciativa plantea una reestructuración profunda del régimen laboral argentino, con modificaciones en el cálculo indemnizatorio, la antigüedad, las vacaciones y las condiciones de trabajo, entre otros puntos.

Entre sus principales cambios -según publicó el diario "Ámbito"-, el texto propone: 

- Fracciona las vacaciones

- Modifica las condiciones de trabajo a criterio del empleador

- Incorpora al salario beneficios no remunerativos: comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos— exentos de aportes y con un tope del 10% del salario.

- Otorga retribuciones variables por mérito sin que generen derechos adquiridos.

- En caso de enfermedad o accidente inculpable, la reforma reduce la prestación al 80% del salario, de carácter no remunerativo

- La indemnización por despido (artículo 245) mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero incorpora un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo.

- Introduce modificaciones ante instancias judiciales.

Reforma laboral: Sturzenegger respondió a las críticas sobre la jornada extendida

Reforma laboral: Sturzenegger respondió a las críticas sobre la jornada extendida

En medio del debate que generó la filtración del borrador, el gobierno libertario salió a desmentir que la reforma contemple una ampliación de la jornada laboral a 12 horas. “Lo de aumentar las horas es un disparate. Nunca en las discusiones lo escuché siquiera”, afirmó Sturzenegger, negando que la propuesta contemple una extensión de la jornada.

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la polémica sobre las 12 o 13 horas diarias “no tiene ningún asidero” y acusó a ciertos sectores de “petardear” la reforma. “No se trata de quitar derechos, sino de ordenar la relación laboral y facilitar la creación de empleo”, subrayó.

El proyecto del Consejo de Mayo deberá estar finalizado para el 15 de diciembre, fecha en la que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)planea enviarlo al Congreso nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Temas Federico SturzeneggerGobierno nacionalArgentinaGabinete nacionalJavier MileiGuillermo Francos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
3

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
4

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
Scott Bessent elogió a Milei tras las elecciones y anticipó un fuerte respaldo del mercado

Scott Bessent elogió a Milei tras las elecciones y anticipó un fuerte respaldo del mercado

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El ex comisionado de Las Cejas afronta un cargo de $6 millones por no rendir cuentas

El ex comisionado de Las Cejas afronta un cargo de $6 millones por no rendir cuentas

Comentarios