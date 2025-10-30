Secciones
Scott Bessent elogió a Milei tras las elecciones y anticipó un fuerte respaldo del mercado

El funcionario norteamericano destacó que el "mensaje de libertad económica" de Milei, junto con el liderazgo de Donald Trump, "resuenan en todo el hemisferio occidental y marcan la pauta en América Latina".

Hace 1 Hs

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei por el desempeño de su partido en las recientes elecciones legislativas y expresó confianza en el apoyo del mercado a las necesidades financieras de Argentina.

Bessent destacó que el "mensaje de libertad económica" de Milei, junto con el liderazgo de Donald Trump, "resuenan en todo el hemisferio occidental y marcan la pauta en América Latina". Estas declaraciones se produjeron tras el resultado favorable al oficialismo en las elecciones legislativas.

“Me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de la Argentina para superar décadas de mala gestión económica”, escribió Bessent en su cuenta de X.

"Histórica victoria"

En su mensaje, publicado en la plataforma X, Bessent señaló haber conversado con Milei para felicitarlo por la "histórica victoria" de La Libertad Avanza. También hizo referencia al apoyo recibido por Milei entre los jóvenes y los sectores más pobres de la población, al sugerir que ven en su Gobierno una oportunidad para superar la "mala gestión económica" de décadas pasadas.

“La política de paz y fortalecimiento económico de Trump va a transformar América Latina. Espero volver a visitar la Argentina muy pronto”, remarcó.

Tras los comentarios de Bessent, el presidente Milei agradeció el apoyo y las "amables palabras" del secretario del Tesoro, al reafirmar su compromiso con la libertad económica y la prosperidad.

La respuesta de Milei

Luego, Milei se subió al tuit de Bessent y le agradeció. “Gracias, secretario, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se manifestó con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento”, escribió el Presidente.

“Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio. Me alegra saber que pronto volverá a visitar la Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos”, insistió.

