La CGT reúne a su mesa chica y define plan de acción frente a la flexibilización laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a su “mesa chica” para definir la posición del sindicalismo frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y debatir la renovación de autoridades prevista para el 5 de noviembre.
La reunión está programada para las 15.30 en la sede de la Uocra (construcción), el gremio conducido por Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central e integrante del Consejo de Mayo en representación del movimiento obrero.
En la agenda de la CGT destacan dos puntos centrales: la estrategia ante la iniciativa oficial de modificar la legislación laboral tras el triunfo electoral del oficialismo y la organización del proceso interno para conformar un nuevo triunvirato, consignó el diario "Ámbito".
El cosecretario general Héctor Daer advirtió que la central no acompañará ningún proyecto que implique pérdida de derechos. “Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, señaló en declaraciones radiales.
Respecto de la elección de nuevas autoridades, el congreso cegetista se realizará el 5 de noviembre en el estadio Obras Sanitarias. Entre los nombres que suenan para integrar la futura conducción figuran Jorge Sola, titular del gremio del Seguro y actual vocero de la CGT; Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio; y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.