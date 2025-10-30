La CGT reúne a su mesa chica y define plan de acción frente a la flexibilización laboral

Respecto de la elección de nuevas autoridades, el congreso cegetista se realizará el 5 de noviembre en el estadio Obras Sanitarias. Entre los nombres que suenan para integrar la futura conducción figuran Jorge Sola, titular del gremio del Seguro y actual vocero de la CGT; Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio; y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.