Reforma laboral: Sturzenegger respondió a las críticas sobre la jornada extendida

En cuanto a la preocupación por la jornada laboral, Sturzenegger fue enfático en negar la extensión de horarios. "Eso de que la reforma laboral pasa la jornada de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate", afirmó. Además instó a esperar la presentación oficial del proyecto y a no dejarse llevar por "rumores ni campañas de miedo".