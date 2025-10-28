Dólar hoy: el oficial anotó una suba de $35 tras el alivio poselectoral y cerró a $1.495 en el BNA

Melconian además anticipó que el modelo vigente podría llegar a su fin. “Para mí el sistema de bandas se va. Bandas y piso no hay más”, advirtió. En ese sentido, planteó que el actual esquema de la política cambiaria impulsada por el gobierno de Javier Milei muestra inconsistencias estructurales, por lo que explicó que “quedó un techo que crece al 1%” y, al mismo tiempo, “está faltando una demanda del sector público”. Por eso, consideró necesario trazar una estrategia coherente y sostenida en el tiempo que dé previsibilidad al mercado.