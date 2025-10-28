“La crisis del transporte no es sólo en la capital; es interjurisdiccional y necesita una mesa conjunta”, dijo Chahla

En medio de los reclamos del sector empresarial del transporte, la intendenta Rossana Chahla sostuvo este martes a LA GACETA que la crisis “no es nueva ni exclusiva del municipio”. “El transporte no empieza ni termina en San Miguel de Tucumán. Es interjurisdiccional y necesita una respuesta conjunta de la Provincia y la Nación”, afirmó.
Los empresarios habían solicitado una reunión con la Municipalidad para analizar la distribución de subsidios y el funcionamiento de las plataformas digitales. Chahla aclaró que “la regulación de Uber, Didi o Cabify excede las competencias municipales” y que “el pedido de aumento de boleto debe pasar por el Concejo Deliberante”.
“Llama la atención que el reclamo llegue justo después de las elecciones, cuando los problemas vienen de hace meses”, observó.
La jefa municipal aseguró que su gestión “ya ha aportado mucho” al sistema. “Invertimos más de 6.000 millones de pesos en carriles exclusivos, cámaras, centros de monitoreo y pavimentación de calles por donde circulan las líneas urbanas. No nos quedamos de brazos cruzados”, enfatizó.
Además, pidió “cumplir las normas de ambos lados”: “Así como los empresarios exigen, nosotros también. No todos los reclamos de los usuarios se atienden. Quiero datos y pruebas: qué línea, qué horario, qué incumplimiento”.
Por último, confirmó que pedirá a Osvaldo Jaldo reactivar la mesa de diálogo tripartita. “El gobernador tiene gran interés en destrabar el conflicto, pero también debe participar la Nación, porque la quita de subsidios afecta a todas las provincias”, concluyó.