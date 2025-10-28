“La crisis del transporte no es sólo en la capital; es interjurisdiccional y necesita una mesa conjunta”, dijo Chahla

En medio de los reclamos del sector empresarial del transporte, la intendenta Rossana Chahla sostuvo este martes a LA GACETA que la crisis “no es nueva ni exclusiva del municipio”. “El transporte no empieza ni termina en San Miguel de Tucumán. Es interjurisdiccional y necesita una respuesta conjunta de la Provincia y la Nación”, afirmó.