Las felicitaciones a Milei por el triunfo electoral llegaron desde Estados Unidos

Trump: “EEUU ha ganado mucho dinero con la elección”
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, felicitó a Javier Milei luego del triunfo en las elecciones legislativas del domingo. “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria aplastante en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, expresó este lunes en su red social Truth Social. En otro mensaje, agregó que Milei “nos está haciendo quedar bien”.
El mandatario estadounidense se enteró del resultado electoral mientras viajaba desde Kuala Lumpur hacia Tokio, acompañado por varios miembros de su gabinete, consignó el diario Clarín. En el vuelo, conversó con periodistas y fue consultado sobre el proceso electoral. “Me encanta esa pregunta porque fue una gran victoria en Argentina. Quiero felicitar al vencedor, y fue un gran vencedor, y tuvo mucha ayuda de nosotros. Le di un respaldo muy fuerte. Algunas personas pensaron que sería difícil de ganar. Y no solo ganó, ganó por mucho. Fue algo grandioso”, afirmó Trump, quien además manifestó que Estados Unidos ha “ganado mucho dinero en base a la elección”. También elogió a los funcionarios de su gobierno que siguen de cerca la relación con el gobierno argentino, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio, Jamieson Greer, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Bessent: “tiene un mandato renovado para el cambio”
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), felicitó a Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas. “El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, escribió Bessent en su cuenta de la red social X, junto a una fotografía tomada durante la entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.
El funcionario estadounidense destacó la importancia del vínculo bilateral y afirmó que “Argentina es un aliado vital en América Latina”. En ese sentido, sostuvo que los resultados electorales “son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”.
Bessent expresó, además, su expectativa de que el país continúe avanzando hacia “la libertad económica que atraerá inversión privada y generará empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”. Y añadió: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”.
Milei respondió en inglés, agradeciendo las palabras del funcionario norteamericano “por su inquebrantable apoyo”. Consideró que el resultado electoral representa “un triunfo del espíritu del pueblo argentino por la libertad y la prosperidad”, y afirmó que la visión de la administración Trump “de lograr la paz mediante la fortaleza económica” coincide con su propia “cruzada por la libertad”, publicó el diario “Perfil”. Milei concluyó su mensaje asegurando que, junto a Estados Unidos, “se construirá un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños”, y cerró con la consigna: “¡MAGA!”.
El banco J.P. Morgan proyecta caída del riesgo país
El banco estadounidense J.P. Morgan modificó su percepción y anticipó una significativa caída del riesgo país argentino y una rápida recuperación de los bonos soberanos, tras el triunfo electoral del oficialismo. Según la entidad financiera, el spread soberano podría reducirse más de 440 puntos básicos, acercándose a los 650 puntos, frente a los 1.081 registrados antes de las elecciones.
El informe del banco estadounidense señaló que la “sorpresa positiva del resultado electoral y la consolidación de la coalición oficialista cambiaron radicalmente las expectativas del mercado”. Además, proyectó que el rendimiento Embigd de Argentina podría caer 440 puntos básicos, hasta un mínimo de 10,2%, aunque aún por encima de países como Egipto y Pakistán. J.P. Morgan comparó la situación con el promedio de riesgo país de enero, ubicado en 627 puntos básicos, y destacó que incluso una recuperación similar al rendimiento del 11,4% de los bonos de Ecuador 2035 implicaría un aumento de precio de U$S9 para los bonos argentinos 2035.