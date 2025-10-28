Las felicitaciones a Milei por el triunfo electoral llegaron desde Estados Unidos

El mandatario estadounidense se enteró del resultado electoral mientras viajaba desde Kuala Lumpur hacia Tokio, acompañado por varios miembros de su gabinete, consignó el diario Clarín. En el vuelo, conversó con periodistas y fue consultado sobre el proceso electoral. “Me encanta esa pregunta porque fue una gran victoria en Argentina. Quiero felicitar al vencedor, y fue un gran vencedor, y tuvo mucha ayuda de nosotros. Le di un respaldo muy fuerte. Algunas personas pensaron que sería difícil de ganar. Y no solo ganó, ganó por mucho. Fue algo grandioso”, afirmó Trump, quien además manifestó que Estados Unidos ha “ganado mucho dinero en base a la elección”. También elogió a los funcionarios de su gobierno que siguen de cerca la relación con el gobierno argentino, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio, Jamieson Greer, y el secretario de Estado, Marco Rubio.