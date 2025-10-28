Javier Milei: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”

“Hemos hecho una elección increíble. Lo que ha logrado el equipo de la provincia de Buenos Aires, el 'Colo' (Diego Santilli), Karen (Reichardt), Sebastián Pareja, Karina Milei, el equipo de comunicación de Santiago Caputo... La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó ¿Qué querés que te diga?”, le dijo el mandatario a Alejandro Fantino, con quien intercambió elogios en varios pasajes de la entrevista.