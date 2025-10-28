Javier Milei: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei reconoció el papel clave de su hermana, Karina Milei, en la campaña. En una entrevista telefónica, Milei declaró que Karina fue la única que confió en la posibilidad de un triunfo.
“Hemos hecho una elección increíble. Lo que ha logrado el equipo de la provincia de Buenos Aires, el 'Colo' (Diego Santilli), Karen (Reichardt), Sebastián Pareja, Karina Milei, el equipo de comunicación de Santiago Caputo... La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó ¿Qué querés que te diga?”, le dijo el mandatario a Alejandro Fantino, con quien intercambió elogios en varios pasajes de la entrevista.
El mandatario hizo estas declaraciones en el canal de streaming Neura, durante una cena de celebración con Karina Milei, Diego Santilli y Analía Maiorana. Agradeció a su equipo y a los votantes por el resultado.
"Obstruccionismo en el Congreso"
Milei destacó el desempeño de su espacio político en la provincia de Buenos Aires y criticó a la oposición, acusándola de obstruccionismo en el Congreso. Celebró la nueva composición del Congreso.
“Todos estábamos diciendo ‘bueno, vamos a achicar lo más que podemos y haciendo una buena elección en el resto del país vamos a poder estar arriba’. Y la realidad es que hasta tienen que mentir cómo sumar los números para que tenga más decoro, pero si te ponés a mirar seriamente ganamos 41 a 24 al kirchnerismo. Le sacamos 17 puntos”, remarcó.
El presidente prometió avanzar en las reformas estructurales propuestas en el "Pacto de Mayo" y reiteró su compromiso de transformar a Argentina en un país más libre, con crecimiento económico, baja inflación y reducción de la pobreza.
“Creo que la gente tomó conciencia de que no les importaba arruinarles la vida a los argentinos con tal de volver al poder por la abstinencia de cajas. Eso los pone locos”, afirmó en referencia a los resultados obtenidos el domingo, cuando se impuso en 16 provincias.