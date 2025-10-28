Milei relanza la gestión y pone en suspenso los cambios

La victoria contundente de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del domingo ha sido interpretada por el presidente, Javier Milei, como un mandato inequívoco de la ciudadanía para profundizar su agenda de reformas. Horas después de que quede confirmado el triunfo de su espacio a nivel país, el Jefe de Estado calificó la jornada como un “punto bisagra”, asegurando que el apoyo obtenido fue tan categórico que habilita a su administración a “trabajar de manera más profunda” y con mejor capacidad para conseguir los resultados que faltan.
En entrevistas televisivas, el Presidente sostuvo que la sociedad argentina “abrazó las ideas de la libertad”, con matices, en una votación donde dos tercios de la población decidieron subirse a la “autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente”. En su análisis, el resultado electoral -que le otorgó alrededor de un 41% de los votos, cerca de un tercio de la Cámara de Diputados y una veintena de senadores- representa una “consagración histórica” de su visión.
Una de las principales definiciones políticas del día después es la estrategia de la conformación de su Gabinete , que no será inmediata. El mandatario anticipó que se tomará “algo de tiempo” para definir a los nuevos integrantes, vinculando directamente los cambios a la nueva composición del Congreso. El Presidente espera la renovación de la mitad de Diputados y un tercio del Senado el 10 de diciembre para armar su equipo “a la luz del nuevo Congreso”.
Milei explicó que el Gabinete no es un fin en sí mismo, sino un “instrumento” que debe diseñarse de acuerdo con las alianzas que deba buscar para conseguir “las reformas que me faltan”. El mandatario se definió como un “resultadista” y subrayó que necesita una “contraparte política” más sólida para avanzar con las “reformas de segunda generación” que el pueblo argentino le encomendó. En ese sentido, la victoria en la provincia de Buenos Aires fue clave, ya que reconfigura la estructura política que necesita para dialogar y negociar en el ámbito legislativo.
“Triángulo de Hierro”
A pesar de los cambios que se avecinan, el Presidente fue categórico al ratificar la continuidad de su círculo íntimo. El llamado “Triángulo de Hierro”, integrado por su hermana, Karina Milei, y por el asesor Santiago Caputo, seguirá formando parte del núcleo de decisiones del Gobierno, desterrando cualquier especulación sobre movimientos internos en el ala de mayor confianza presidencial.
En el plano económico, la principal definición es el mensaje de optimismo y la promesa de un panorama mejor: “lo peor ya pasó”. Milei sostuvo que su gestión logró la recomposición económica de una situación que era peor que la de 2001 y 2002, y atribuyó los problemas económicos pasados a la oposición, que buscó “hacer daño” con la política.
El relanzamiento de la gestión estará enfocado en impulsar las reformas estructurales de segunda generación, confirmando que estas serán lideradas por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del Estado. El borrador de las iniciativas ya está en proceso, siendo las áreas tributarias y laborales las prioridades inmediatas.
En materia fiscal, el Presidente adelantó que la reforma tributaria planea una baja de impuestos, buscando desmantelar la alta presión impositiva que, a su criterio, impide el crecimiento.
La modernización laboral es otro de los pilares de la nueva agenda. El mandatario enfatizó que la reforma no implicará una “pérdida de derechos”, sino un cambio de paradigma que busca mayor cantidad de trabajadores registrados.