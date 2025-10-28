Milei relanza la gestión y pone en suspenso los cambios

Milei explicó que el Gabinete no es un fin en sí mismo, sino un “instrumento” que debe diseñarse de acuerdo con las alianzas que deba buscar para conseguir “las reformas que me faltan”. El mandatario se definió como un “resultadista” y subrayó que necesita una “contraparte política” más sólida para avanzar con las “reformas de segunda generación” que el pueblo argentino le encomendó. En ese sentido, la victoria en la provincia de Buenos Aires fue clave, ya que reconfigura la estructura política que necesita para dialogar y negociar en el ámbito legislativo.