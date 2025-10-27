El dólar oficial registró una baja en la cotización tras el triunfo electoral de Milei

El dólar en el mercado de criptomonedas también muestra una tendencia a la baja, con una cotización de $1.470, lo que implica un descenso del 8,2%. Se espera la apertura de los mercados informales, como el dólar blue, el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y el CCL (Contado con Liquidación), para evaluar su comportamiento.