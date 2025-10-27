El dólar oficial registró una baja en la cotización tras el triunfo electoral de Milei

Tras la victoria de Javier Milei, el mercado cambiario muestra una reacción inicial con una disminución en el valor del dólar oficial. Este comportamiento podría estar relacionado con expectativas de menor demanda de cobertura a corto plazo, aunque algunos operadores del mercado señalan que la evolución futura dependerá de las políticas económicas que se implementen.
El dólar minorista en el Banco Nación registra una baja de $145, y cotiza a $1.370, lo que representa una disminución del 9,5%. En el mercado mayorista, el dólar se sitúa en $1.345, tras haber cerrado el viernes en $1.492.
El dólar en el mercado de criptomonedas también muestra una tendencia a la baja, con una cotización de $1.470, lo que implica un descenso del 8,2%. Se espera la apertura de los mercados informales, como el dólar blue, el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y el CCL (Contado con Liquidación), para evaluar su comportamiento.
Cabe recordar que el viernes, el dólar blue había alcanzado los $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, manteniendo una brecha de aproximadamente el 2,2% con el tipo de cambio oficial.
La victoria de La Libertad Avanza (LLA) generó expectativas de una posible estabilidad cambiaria, tras un período de volatilidad. En relación con la política cambiaria, se anticipa que la transición hacia una mayor flotación del dólar es menos probable en el corto plazo. Sin embargo, existe incertidumbre sobre posibles ajustes en los límites superior e inferior de las bandas cambiarias.