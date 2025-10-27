Las acciones argentinas se disparan en Wall Street y en la Bolsa de Buenos Aires tras elecciones

La consultora 1816 señaló que la evolución de la política cambiaria dependerá en gran medida del comportamiento de los bonos, ya que esto influirá en la capacidad del país para refinanciar sus vencimientos en moneda extranjera. La consultora también destacó la importancia del rol que jugará el FMI en el futuro, considerando las metas de reservas que Argentina debe cumplir.