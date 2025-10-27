Secciones
Las acciones argentinas se disparan en Wall Street y en la Bolsa de Buenos Aires tras elecciones

Este comportamiento del mercado refleja una reacción favorable de los inversores ante el panorama político.

Las acciones argentinas se disparan en Wall Street y en la Bolsa de Buenos Aires tras elecciones
Hace 2 Hs

Las acciones de empresas argentinas experimentaron un fuerte aumento tanto en Wall Street como en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, impulsadas por el resultado de las elecciones legislativas que consolidan la posición del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

En Wall Street, los ADR (American Depositary Receipts) de empresas argentinas llegaron a subir hasta un 50%, con Banco Supervielle liderando las ganancias. Otros ADR destacados fueron los de YPF (35%), Vista Energy (30%) y Grupo Financiero Galicia (45%). Los bonos Globales (con ley extranjera) también mostraron un avance significativo, con alzas de hasta el 25%.

Las reacciones en Buenos Aires

En tanto que en Buenos Aires, el índice S&P Merval se disparó un 20%, alcanzando los 2.480.000 puntos a las 11:40 horas.

Este comportamiento del mercado refleja una reacción favorable de los inversores ante el panorama político, aunque se observó un volumen de operaciones relativamente bajo en las primeras horas.

El sector financiero fue uno de los principales motores de este repunte, con un volumen de negociación destacado. La mayoría de los analistas coincidió en que el resultado electoral actuó como catalizador, lo que impulsó alzas que ya se insinuaban desde el cierre del viernes.

La consultora 1816 señaló que la evolución de la política cambiaria dependerá en gran medida del comportamiento de los bonos, ya que esto influirá en la capacidad del país para refinanciar sus vencimientos en moneda extranjera. La consultora también destacó la importancia del rol que jugará el FMI en el futuro, considerando las metas de reservas que Argentina debe cumplir.

