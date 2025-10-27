Secciones
Javier Milei posterga los cambios en el gabinete: "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

El Presidente también se refirió a la situación económica heredada al inicio de su mandato.

Javier Milei y Diego Santilli, en un acto de La Libertad Avanza. FOTO X @diegosantilli Javier Milei y Diego Santilli, en un acto de La Libertad Avanza. FOTO X @diegosantilli
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei anunció que los cambios en su Gabinete se definirán en función del nuevo Congreso, tras la victoria de su partido en las recientes elecciones. Milei también adelantó las prioridades de su gobierno para la segunda mitad de su mandato. "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso", señaló.

Tras el resultado de las elecciones, Milei delineó sus planes para el futuro de su gestión. Destacó la importancia del respaldo popular a su proyecto político. "Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Si viene una propuesta destructiva es malo, y que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor", dijo. "Ganar en la provincia de Buenos Aires no estaba en la cabeza de nadie", agregó.

El Presidente también se refirió a la situación económica heredada al inicio de su mandato. En ese sentido, el Presidente recordó que al iniciar su mandato "teníamos plantadas las bombas en el Banco Central (BCRA) con que se podía quintuplicar el dinero en un día. Era peor que lo que tenía Raúl Alfonsín en 1989". "Teníamos indicadores sociales que si los sincerabas estábamos mucho peor que en el 2001 y 2002", sostuvo.

Milei hizo un llamado al diálogo con los gobernadores, al señalar que existe un consenso generalizado en torno a las reformas necesarias para el país. "Podés ir por derecha o más a la izquierda, mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quiere eso", expresó.

En cuanto a la reestructuración de su equipo de gobierno, Milei aclaró que los cambios se realizarán en función de la composición del nuevo Congreso. El presidente concluyó que "lo peor ya pasó" en términos económicos, al destacar una mejora en la tendencia del PBI desde su llegada al poder.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresJavier MileiGobierno de Milei
