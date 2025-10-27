Javier Milei posterga los cambios en el gabinete: "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

El Presidente también se refirió a la situación económica heredada al inicio de su mandato. En ese sentido, el Presidente recordó que al iniciar su mandato "teníamos plantadas las bombas en el Banco Central (BCRA) con que se podía quintuplicar el dinero en un día. Era peor que lo que tenía Raúl Alfonsín en 1989". "Teníamos indicadores sociales que si los sincerabas estábamos mucho peor que en el 2001 y 2002", sostuvo.