El día después: qué opinan los tucumanos sobre el triunfo de Javier Milei y los resultados en Tucumán

Opiniones divididas, críticas al peronismo y expectativas sobre los próximos pasos del Gobierno nacional.

Hace 10 Min

El lunes después de las elecciones amaneció frío en San Miguel de Tucumán. Y en las calles del microcentro, las camperas y los comentarios políticos fueron parte del paisaje. LA GACETA hizo un recorrido para saber la opinión de las personas sobre los resultados que dejaron a La Libertad Avanza con una victoria nacional y al peronismo tucumano con una performance más ajustada.

Durante un móvil de LG Play, el primero en detenerse fue Federico, un votante justicialista sorprendido por la remontada libertaria. “Sinceramente me ha sorprendido rotundamente el triunfo de Milei. Es un tema para los sociólogos. Creo que ha tirado por tierra a todos los encuestadores”, reflexionó.

Aun así, su desconcierto iba más allá de las cifras. “Me siento mal, como ciudadano, porque este presidente se arrodilla ante el imperio americano. No entiendo cómo, con tanto ajuste y recorte, la gente lo volvió a apoyar”.

Unos metros más adelante, Daniel, votante libertario, coincidía en la sorpresa, aunque desde otro ángulo. “Yo lo voté a Milei, pero no entiendo tanto apoyo. No lo votaría nunca a un peronista, por eso lo acompañé. Pero hay cosas que no se ven, como obras, universidades o el aeropuerto. Hay que esperar”, sostuvo.

Esa contradicción, votar por rechazo más que por convicción, se repitió en otras voces. Algunos reconocieron que el “antiperonismo histórico” influyó nuevamente en las urnas. 

Entre los transeúntes también apareció Silvia, quien no se identificó con ningún espacio político. “Me sorprendió que en tantas provincias haya ganado Milei. No lo voté, pero ojalá sea para bien. Que tengamos buenos resultados”, expresó con tono esperanzado.

Otro entrevistado, Héctor, apuntó al interior del oficialismo tucumano por los tropiezos locales. “El error grave fue poner a Mansur a la par. Por culpa de eso se perdió una banca. Si no estaba, ganábamos tres”, opinó con firmeza, aunque celebró la victoria nacional del presidente. “Me encanta Milei, pero ahora tiene que solucionar el tema de los jubilados y de los maestros”, reclamó.

El recorrido cerró con José, quien se mostró en desacuerdo con la dirección económica del Gobierno. “Todo lo que hace es en contra del jubilado y del trabajador. Así no se puede”, lamentó.

