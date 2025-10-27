El día después: qué opinan los tucumanos sobre el triunfo de Javier Milei y los resultados en Tucumán

El lunes después de las elecciones amaneció frío en San Miguel de Tucumán. Y en las calles del microcentro, las camperas y los comentarios políticos fueron parte del paisaje. LA GACETA hizo un recorrido para saber la opinión de las personas sobre los resultados que dejaron a La Libertad Avanza con una victoria nacional y al peronismo tucumano con una performance más ajustada.