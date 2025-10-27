Las acciones argentinas suben en Wall Street luego del triunfo de Milei

El premarket amaneció teñido de verde y el panel de las compañías locales que operan en Nueva York mostró un marcado avance antes de la apertura formal de los mercados. En el sector financiero, el desempeño fue especialmente destacado. Los papeles de BBVA suben 30%, mientras que Banco Supervielle trepa 33,4%, el Grupo Financiero Galicia escala 27% y Banco Macro, 30,4%. Estas cifras reflejan el renovado interés de los operadores por los activos argentinos ante la expectativa de cambios en el escenario político y económico.