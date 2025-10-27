Secciones
EconomíaNoticias económicas

Las acciones argentinas suben en Wall Street luego del triunfo de Milei

En el sector financiero, el desempeño fue destacado con papeles que trepan alrededor de un 30%.

Las acciones argentinas en Wall Street. Las acciones argentinas en Wall Street.
Hace 1 Hs

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancan la semana con fuertes subas en el premarket de este lunes, impulsadas por la reacción positiva de los mercados tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El resultado electoral generó expectativas favorables entre los inversores, que reflejaron su optimismo con alzas generalizadas en los principales papeles argentinos.

El premarket amaneció teñido de verde y el panel de las compañías locales que operan en Nueva York mostró un marcado avance antes de la apertura formal de los mercados. En el sector financiero, el desempeño fue especialmente destacado. Los papeles de BBVA suben 30%, mientras que Banco Supervielle trepa 33,4%, el Grupo Financiero Galicia escala 27% y Banco Macro, 30,4%. Estas cifras reflejan el renovado interés de los operadores por los activos argentinos ante la expectativa de cambios en el escenario político y económico.

El impulso también alcanzó al segmento energético. Tras el testeo electoral del Gobierno, las acciones de las compañías energéticas también transitaron el lunes en subida. En ese grupo, los ADR de Edenor cotizan un alza del 23%; Pampa Energía (+20,7%), YPF (+22,4%) y Central Puerto (+16,3%).

El entusiasmo inversor se extendió además a otras firmas emblemáticas. Irsa sube un 16% en la Bolsa de Nueva York, mientras que Loma Negra repunta un 19,8%. En tanto, Mercado Libre (MELI), que se ve menos afectada por los vaivenes locales debido a su operatoria regional -su principal negocio está en Brasil-, sube 6,7%. Por su parte, Transportadora de Gas del Sur marca un leve retroceso de 0,9%.

Temas Wall StreetJavier MileiLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

Dólar hoy: el blue alcanzó un nuevo máximo y el oficial se mantuvo estable a días de las elecciones

Dólar hoy: el "blue" alcanzó un nuevo máximo y el oficial se mantuvo estable a días de las elecciones

El dólar oficial y los financieros bajaron en la recta final antes de las elecciones legislativas

El dólar oficial y los financieros bajaron en la recta final antes de las elecciones legislativas

Persiste la presión sobre el dólar oficial y opera cerca del límite superior de la banda

Persiste la presión sobre el dólar oficial y opera cerca del límite superior de la banda

Lo más popular
Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
1

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
2

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
3

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La Libertad Avanza celebró “el empate” en Tucumán como una goleada
4

La Libertad Avanza celebró “el empate” en Tucumán como una goleada

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza
5

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Cuándo asumirán los diputados electos
6

Cuándo asumirán los diputados electos

Más Noticias
La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Cuándo asumirán los diputados electos

Cuándo asumirán los diputados electos

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Los mercados celebraron el triunfo del Gobierno

Los mercados celebraron el triunfo del Gobierno

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

La Libertad Avanza celebró “el empate” en Tucumán como una goleada

La Libertad Avanza celebró “el empate” en Tucumán como una goleada

Comentarios