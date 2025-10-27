Las acciones argentinas suben en Wall Street luego del triunfo de Milei

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancan la semana con fuertes subas en el premarket de este lunes, impulsadas por la reacción positiva de los mercados tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El resultado electoral generó expectativas favorables entre los inversores, que reflejaron su optimismo con alzas generalizadas en los principales papeles argentinos.
El premarket amaneció teñido de verde y el panel de las compañías locales que operan en Nueva York mostró un marcado avance antes de la apertura formal de los mercados. En el sector financiero, el desempeño fue especialmente destacado. Los papeles de BBVA suben 30%, mientras que Banco Supervielle trepa 33,4%, el Grupo Financiero Galicia escala 27% y Banco Macro, 30,4%. Estas cifras reflejan el renovado interés de los operadores por los activos argentinos ante la expectativa de cambios en el escenario político y económico.
El impulso también alcanzó al segmento energético. Tras el testeo electoral del Gobierno, las acciones de las compañías energéticas también transitaron el lunes en subida. En ese grupo, los ADR de Edenor cotizan un alza del 23%; Pampa Energía (+20,7%), YPF (+22,4%) y Central Puerto (+16,3%).
El entusiasmo inversor se extendió además a otras firmas emblemáticas. Irsa sube un 16% en la Bolsa de Nueva York, mientras que Loma Negra repunta un 19,8%. En tanto, Mercado Libre (MELI), que se ve menos afectada por los vaivenes locales debido a su operatoria regional -su principal negocio está en Brasil-, sube 6,7%. Por su parte, Transportadora de Gas del Sur marca un leve retroceso de 0,9%.