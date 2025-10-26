Trump felicitó a Milei por su "victoria aplastante" en las elecciones legislativas

El presidente estadounidense Donald Trump felicitó en la madrugada del lunes a su aliado Javier Milei por la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.
"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina", publicó el mandatario norteamericano en su red social Truth Social durante su gira por Asia.
El jefe de Estado argentino se mostró exultante, pero a la vez moderado, durante los festejos en el búnker de LLA por el resultado obtenido en el ámbito nacional. La elección de medio término devino una rotunda validación a la gestión libertaria.
El Presidente agradeció a todo su gabinete; y en especial a quienes señaló como los arquitectos del proyecto, su hermana Karina Milei y Santiago Caputo.
Con la autoridad del resultado, Milei dio un primer paso conciliador: convocó a los gobernadores a avanzar con los acuerdos expresados en el Pacto de Mayo.