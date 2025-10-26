Secciones
OpiniónColumnas

Con Milei nunca se sabe
Con Milei nunca se sabe
José Nazaro
Por José Nazaro 26 Octubre 2025

En 2017, tras el potente triunfo en las elecciones de medio término, Mauricio Macri mostró una tendencia a “cerrar el Gobierno” y a excluir de las decisiones y de los espacios de poder a aliados y a espacios políticos que se habían mostrado cerca del líder PRO. Luego, muchos vincularon aquello con la derrota que sufrió en 2019. Si bien los contextos son muy distintos, este puede ser un buen prisma para analizar el triunfo nacional que logró La Libertad Avanza.

Lo de anoche fue tan impactante como inesperado. A tal punto que las sonrisas libertarias empezaron a dibujarse bien entrada la tarde, a medida que los datos de sus fiscales empezaban a llegar desde distintos puntos del país. El mapa que mostró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, poco después de las 21 fue contundente: reveló un país pintado de violeta, inclusive en la provincia de Buenos Aires que, de algún modo, fue la artífice de las turbulencias de los últimos dos meses, tras el triunfo peronista en las elecciones de principios de septiembre.

Es cierto que el resultado en el principal distrito del país fue muy ajustado: LLA y Fuerza Patria no se llegaron a sacar ni un punto de diferencia (al cierre de este texto, los libertarios ganaban por menos de 50.000 votos). De todos modos, creer que esta es una estocada mortal para el peronismo es un error. Basta regresar a aquel 2017, cuando muchos pronosticaron el final de Cristina Kirchner, pero terminó siendo vicepresidenta dos años después.

Hablando de Cristina, ayer bailó desde el balcón del departamento en el que cumple su condena por corrupción. No faltaron los malintencionados que leyeron en ese baile un festejo: el triunfo libertario en Buenos Aires confirmó su tesis de que adelantar las elecciones provinciales había sido un error. El autor del desdoblamiento fue su antiguo discípulo y actual retador, el gobernador Axel Kicillof.

Otros ganadores

En medio de la algarabía, se dibujaron otros ganadores en el universo libertario, además de los candidatos que llegarán al Congreso. Fueron los miembros del Gabinete nacional, especialmente Francos, quien recibió en primer lugar el agradecimiento especial del presidente.

De todos modos, el triunfo no parece haber aplacado las internas. Estas quedaron escenificadas en el búnker, donde el poderosísimo -y hasta ahora- asesor sin firma Santiago Caputo y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, ocuparon los dos extremos del escenario ¿Habrá nuevos cambios en el equipo de ministros? Tal vez en las próximas horas aparezcan nuevas pistas sobre el derrotero de estas peleas por el poder.

Momento bisagra

En su mensaje, el presidente habló de un momento bisagra para comenzar a construir una “Argentina grande”, nombró a Macri, destacó la performance de los oficialismos provinciales y los invitó a discutir reformas.

Con los resultados puestos, aparece una duda: ¿el triunfo inducirá a Milei a repetir el error que se le achaca al ex presidente en la segunda mitad de su mandato o estará dispuesto a ceder algo de poder para negociar con posibles aliados y lograr las reformas que están en carpeta? Por lo que se vio anoche, todo indica que seguirá este último camino. Pero con él nunca se sabe.

Temas Elecciones 2025 Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”: el mensaje de Javier Milei tras la victoria electoral

“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”: el mensaje de Javier Milei tras la victoria electoral

Elecciones legislativas 2025: La Libertad Avanza ganó con el 40,84% y Milei revalida su poder en las urnas

Elecciones legislativas 2025: La Libertad Avanza ganó con el 40,84% y Milei revalida su poder en las urnas

Mauricio Macri felicitó a Milei por el triunfo en las legislativas: “No perdamos esta oportunidad única”

Mauricio Macri felicitó a Milei por el triunfo en las legislativas: “No perdamos esta oportunidad única”

La madre de Javier Milei fue a votar con el permiso de conducir y tuvo que volver a su casa a buscar el DNI

La madre de Javier Milei fue a votar con el permiso de conducir y tuvo que volver a su casa a buscar el DNI

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Sexualmente hablando: el arte de la seducción II

Sexualmente hablando: el arte de la seducción II

La taba está en el aire

La taba está en el aire

Recuerdos fotográficos: 1960. El vagón que se deslizó hasta Corrientes y Marco Avellaneda

Recuerdos fotográficos: 1960. El vagón que se deslizó hasta Corrientes y Marco Avellaneda

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

Comentarios