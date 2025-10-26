Con Milei nunca se sabe

Lo de anoche fue tan impactante como inesperado. A tal punto que las sonrisas libertarias empezaron a dibujarse bien entrada la tarde, a medida que los datos de sus fiscales empezaban a llegar desde distintos puntos del país. El mapa que mostró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, poco después de las 21 fue contundente: reveló un país pintado de violeta, inclusive en la provincia de Buenos Aires que, de algún modo, fue la artífice de las turbulencias de los últimos dos meses, tras el triunfo peronista en las elecciones de principios de septiembre.