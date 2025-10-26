Secciones
Mauricio Macri felicitó a Milei por el triunfo en las legislativas: “No perdamos esta oportunidad única”

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país”, dijo el ex mandatario argentino.

Mauricio Macri. Mauricio Macri. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 16 Min

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, felicitó a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo en todo el país y pidió “no perder esta oportunidad única”.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el líder del PRO afirmó: “Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país”.

“No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, agregó.

Elecciones legislativas 2025: La Libertad Avanza ganó con el 40,84% y Milei revalida su poder en las urnas

El Gobierno nacional logró salir airoso y se mantiene de pie tras la elección legislativa, una prueba crucial para los dos años de gestión que le quedan por delante a Javier Milei. En un resultado que causó sorpresa, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,84% de los votos y pelea por quedarse con la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo, donde había perdido por 13 puntos en los comicios locales del 7 de septiembre.

Con el 90,88% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales difundidos por el jefe de Gabinete Guillermo Francos fueron los siguientes:

- La Libertad Avanza (LLA): 40,84% – 64 bancas de diputados

- Fuerza Patria (FP): 24,50% – 31 bancas de diputados

“Es un hecho histórico la implementación de la boleta única papel, de una eficiencia, rapidez y seguridad”, afirmó Francos al presentar los datos oficiales a las 21.20.

