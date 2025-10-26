Mauricio Macri felicitó a Milei por el triunfo en las legislativas: “No perdamos esta oportunidad única”

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, felicitó a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo en todo el país y pidió “no perder esta oportunidad única”.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el líder del PRO afirmó: “Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país”.
“No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, agregó.
